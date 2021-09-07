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Bozkır Kaymakamı Akın'ın okul ziyareti - Son Dakika

Bozkır Kaymakamı Akın'ın okul ziyareti

07.09.2021 10:00
Bozkır Kaymakamı Akın'ın okul ziyareti, System.String[]

Bozkır Kaymakamı Muhammed Akın yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla ilçedeki Karayahya İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Bozkır Kaymakamı Muhammed Akın yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla ilçedeki Karayahya İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Beraberinde Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı ile öğrencilere hediyeler dağıtan Kaymakam Akın, "Çocuklarımızı ve öğretmenlerimizi salgının zararlı etkilerinden korumak için tüm okullarımızda gereken tedbirleri aldık, almaya devam edeceğiz." dedi.

"Herkesin salgın dönemini rahat atlatabilmemiz adına bizlere yardımcı olacağına canı gönülden inanıyorum." diyen Akın öğrencilere başarı diledi.

Kaymakam Muhammed Akın'a ziyareti sırasında, Belediye Başkanı Sadettin Saygı, Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürlerinden Pınar Buluz ve Selim Dursun eşlik etti.

Sadettin Saygı, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bozkır Kaymakamı Akın'ın okul ziyareti - Son Dakika


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