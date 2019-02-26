Bozkır Kaymakamı Bayraktar'ın Ziyaretleri
1 saat önce
Bozkır Kaymakamı Oltan Bayraktar, Bozkır Aile Sanat ve Eğitim Merkezi (ASEM) ile Bozkır Meslek Edindirme Kursları KOMEK'İ ziyaret etti.
Bozkır Kaymakamı Oltan
Bayraktar, Bozkır Aile Sanat ve Eğitim Merkezi (ASEM) ile Bozkır Meslek Edindirme Kursları KOMEK'İ ziyaret etti.
Kaymakam Bayraktar, Bozkır ASEM ve KOMEK Müdürü Fatma Örs'ten ilçede açılan kurslar hakkında bilgi aldı.
Ziyaret sırasında sınıflarda eğitim veren usta öğreticiler ve kursiyerlerle mesleki eğitim faaliyetleri üzerine bir süre sohbet eden Kaymakam Bayraktar, daha sonra kursiyerlerin çalışmalarını inceledi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:41 Kaynak: AA
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