Bozkır Kaymakamı Bayraktar, İstanbul'daki Bozkırlılarla Buluştu
14 dakika önce
Bozkır Kaymakamı Oltan Bayraktar, İstanbul'da yaşayan Bozkırlıların düzenlediği etkinliğe katıldı.
Bozkır Kaymakamı Oltan
Bayraktar, İstanbul
'da yaşayan Bozkırlıların düzenlediği etkinliğe katıldı.
İstanbul'da faaliyet gösteren Bozkırlılar Derneği ve Dereliler Derneğinin etkinliğine konuk olan İlçe Kaymakamı Bayraktar, düzenlenen kahvaltı proğramında, il dışında yaşayan Bozkırlıların isteklerini dinledi.
Etkinlikte konuşan Kaymakam Bayraktar, "İstanbul'daki Bozkırlıların temsilcisi derneklerimizin davetiyle bu güzel etkinliklerle katılarak siz değerli Bozkırlılarla buluşma fırsatı bulduk. Öncelikle derneklerimizi ve birlik beraberliği tesis eden Dernek üyelerimizi tebrik ediyorum, gurbette bir Bozkır birlikteliğini bu etkinliklerde ki yoğun katılımlarla gördük. Bozkırlı hemşerilerimizin gurbetteki birlik ve beraberliğinin daim olmasını temenni ediyorum." dedi.
Etkinlikler boyunca İstabul'da yaşayan Bozkırlılarla sohbet eden Kaymakam Bayraktar'a, 2018 yılında "Yılın Ahisi" seçilen tahin üreticisi Osman Kalay eşlik etti.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:01 Kaynak: AA
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