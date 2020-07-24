Bozkır Kaymakamı Oltan Bayraktar'a veda yemeği düzenlendi - Son Dakika

Kayseri'nin Felahiye Kaymakamlığı'na atanan Bozkır Kaymakamı Oltan Bayraktar için veda yemeği düzenlendi.

Bayraktar için düzenlenen veda yemeğine Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, Emniyet Amiri Ramazan Arlı, Bozkır Jandarma Komutanı Batuhan Durani, bazı kurum amirleri ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Veda yemeğinde konuşan Bayraktar, "İlk atandığımız günden bugüne kadar yoğun bir mesai harcadık. Bu mesai sırasında günlerin ve ayların nasıl geçtiğini anlamadık. Bozkır'da görev yaptığımız 21 ay süre zarfında ilçemizden büyük tecrübelerle ayrılıyoruz. Bozkır gibi kadim bir geçmişi olan, insan yapısı ve vatanseverliği itibariyle hem Konya'da ve hem de Türkiye'de ağırlığı olan bir ilçesinin kaymakamlılığını yapmak bizim için samimiyetle bir bahtiyarlık oldu." ifadesini kullandı.

Daha sonra Başkan Saygı, Bayraktar'a teşekkür plaketi verildi.