"Bozkır kenti"nin dalgıçları balıkları elleriyle besliyor - ESKİŞEHİR - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Bozkır kenti'nin dalgıçları balıkları elleriyle besliyor - ESKİŞEHİR - Son Dakika

"Bozkır kenti"nin dalgıçları balıkları elleriyle besliyor - ESKİŞEHİR

7 saat önce

"Bozkır kenti" Eskişehir'de bulunan Büyükşehir Belediyesi ETİ Sualtı Dünyası'nda görevli iki dalgıç, dev akvaryumda bulunan köpek balıklarını, vatozları ve sürü balıklarını elleriyle besliyor.

"Bozkır kenti" Eskişehir'de bulunan Büyükşehir Belediyesi ETİ Sualtı Dünyası'nda görevli iki dalgıç, dev akvaryumda bulunan köpek balıklarını, vatozları ve sürü balıklarını elleriyle besliyor.

Kentte 2014 yılında kapılarını ziyaretçilere açan ETİ Sualtı Dünyası, Kuzey Ege, Atlas Okyanusu, Kızıldeniz, Güney Amerika gölleri ve Amazon Nehri'nden getirilen 100 canlı türüne ev sahipliği yapıyor.

Geçen yıl 800 bin kişinin ziyaret ettiği sualtı dünyasında 3,5 metre derinliğe sahip, 1 milyon litre su hacimli dev akvaryum en fazla ilgi gören bölümlerinden biri. 19 metrelik su tüneli bulunan alandaki köpek balıkları, vatozlar, mercan, sarpa, çipura ve mırmır gibi deniz canlılarının beslenmesini dalgıçlar Mehmet Ali Uçar ve Özgür Altınışık üstleniyor.

Haftanın 4 günü dev akvaryuma dalış yapan dalgıçlar, balıkları bir bebek gibi elleriyle besliyor.

"Denizi olmayan kentte deniz balıklarıyla dalış yapmak ayrıcalık"

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) CMAS 3 yıldız dalgıçlardan Mehmet Ali Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2,5 yıldır ETİ Sualtı Dünyası'nda görev yaptığı söyledi.

Balıkların beslenmesi ve akvaryumun temizliği görevlerini üstlendiğini anlatan Uçar, şöyle konuştu:

"Ana tankın içindeki canlıların beslenmesini ellerimizle yapıyoruz. Haftada 4 kez yemleme yapıyoruz. Soğuk hava depolarındaki yemlerimiz çıkartılıyor. Oda sıcaklığına gelinceye kadar bekletildikten sonra görevli arkadaşlar tarafından canlıların ağırlıklarına göre ayrıldıktan sonra bize teslim ediliyor. Biz de beslemeyi gerçekleştiriyoruz. Eskişehir gibi denizi olmayan bir kente deniz balıklarıyla birlikte dalış yapmak bir ayrıcalık. Bundan dolayı çok mutluyuz."

Uçar, su altında balıklarla birlikte olmaktan duyduğu heyecanı dile getirerek, "Aynı zamanda eğlenceli. Çünkü köpek balıkları, vatozlar ve sürü balıklarıyla birlikte yüzmek herkese nasip olmaz. Bu dalışı canlılara zarar vermeden dikkatli şekilde yapıyoruz. Balıkların yemi yiyip, yemediğini de takip ediyoruz. Yemleme işlemi 20-25 dakika sürüyor." diye konuştu.

"Balıklara adeta bebekler gibi bakıyoruz"

ETİ Sualtı Dünyası'nda 3 aydır görev yapan TSSF CMAS 3 yıldız dalgıç Özgür Altınışık da daha önce de dalışlar gerçekleştirdiğini ancak balıklarla birlikte bu kadar yakın olmadığını söyledi.

Besleme sırasında yemleri balıkların ağzına kadar elleriyle verdiklerini anlatan Altınışık, şunları kaydetti:

"Balıklara adeta bebekler gibi bakıyoruz. Onlarla aramızda sıcak bir ilişki oluştu. Bize alıştılar. Yemleme sırasında bize gören ziyaretçilerin ilgisini çekiyoruz. Vatandaşlar bizi izlemekten zevk alıyor. Balıklardan daha fazla ilgi görüyoruz. Beslemenin yanı sıra akvaryumun bakımını da gerçekleştiriyoruz. Su altında kumların içinde biriken artıkları temizliyoruz. Dekorların bakımlarını da yapıyoruz."

Bozkır kenti nin dalgıçları balıkları elleriyle besliyor - ESKİŞEHİR

Atlas Okyanusu, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 12:44 Kaynak: AA
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