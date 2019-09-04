Son Dakika Haberleri: "Bozkır Kuşlara Bak Kuşlara" filmi 6 Eylül'de vizyona girecek
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"Bozkır Kuşlara Bak Kuşlara" filmi 6 Eylül'de vizyona girecek

54 dakika önce

Film hakkında konuşan Tanrısever, "Gerçek yaşanmış bir öyküdür, zannedersem iki film de Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek.

Film hakkında konuşan Tanrısever, "Gerçek yaşanmış bir öyküdür, zannedersem iki film de Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek. Dünyadaki 100 eser içerisinde ilk 30'a gireceğini ümit ediyorum. 100 ödül olduğu zaman ilk 30'a girme durumu oluyor" dedi.

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 05:44 
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