"Bozkır Kuşlara Bak Kuşlara" filmi 6 Eylül'de vizyona girecek
54 dakika önce
Film hakkında konuşan Tanrısever, "Gerçek yaşanmış bir öyküdür, zannedersem iki film de Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek.
Film hakkında konuşan Tanrısever, "Gerçek yaşanmış bir öyküdür, zannedersem iki film de Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek. Dünyadaki 100 eser içerisinde ilk 30'a gireceğini ümit ediyorum. 100 ödül olduğu zaman ilk 30'a girme durumu oluyor" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 05:44
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