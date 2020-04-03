Bozkır Müftülüğü sosyal medyadan ilçe sakinleriyle buluşuyor - Son Dakika

Konya'nın Bozkır ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camilerde cemaatle namaz kılınmasının durdurulması sonrasında Müftülük vatandaşlara uluşabilmek için sosyal medya hesaplarından haftanın belirli günlerinde canlı yayın yapıyor.

Hz.Ömer Camisi'nde, Perşembe günleri yatsı namazı sonrasında saat 21.00'de sosyal izolasyon kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen proje kapsamında, merkez cami imamlarının okuduğu Kur'an-ı Kerim tilavetleri sonrasında İlçe Müftüsü Seyit Böğet dua okuyor.

Bozkır Müftülüğünün sosyal medya hesabından canlı yayınlanan etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Böğet, şunları kaydetti:

"Kovid-19 tedbirleri sonrasında vatandaşlarımıza manevi yönden yakın olabilmek için Bozkır Müftülüğü olarak sosyal medya hesaplarımızdan ve ilçenin sosyal medya ağlarından gerçekleştirdiğimiz canlı yayınlarla evlerine konuk oluyoruz.

Müftülük facebook sayfamızdan her gün düzenli olarak duaları ve dini bilgileri paylaşıyoruz. Bu virüs belasından ülke olarak kurtulabilmek için manevi yönden de çok güçlü olmamız gerekmektedir. Tüm vatandaşlarımızı Perşembe günü canlı yayınımıza bekliyoruz."