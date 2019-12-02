Son Dakika Haberleri: Bozkır okullarında öğretmen kütüphaneleri oluşturuldu
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Bozkır okullarında öğretmen kütüphaneleri oluşturuldu

6 saat önce

Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı tüm mahallelerdeki okulların öğretmenler odasında öğretmen kütüphanesi oluşturuldu.

Bozkır okullarında öğretmen kütüphaneleri oluşturuldu, System.String[]

Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı tüm mahallelerdeki okulların öğretmenler odasında öğretmen kütüphanesi oluşturuldu.

"Konya İnsan Mektebi Okuma Davamız" kapsamında oluşturulan Öğretmen Kütüphanesi etkinliğine, Bozkır okullarından yüksek oranda katılım gerçekleştirildi.

Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Konya İnsan Mektebi Okuma Davamız" kapsamında oluşturulan Öğretmen Kütüphanesi etkinliğine okullardan yüksek oranda katılım gerçekleştirildiği belirtildi.

Öğretmenlerin öğrencinin rol modeli olduğu ve öğrencilerin her ortamda kitap okuyan rol modelleri görmesinin kitap okuma alışkanlıklarını perçinleyeceği ifade edilen açıklamada, "Ailelerimizin de evlerinde öğrencilerimizle beraber belirli saatlerde kitap okumasının kitap okuma alışkanlığı için büyük arz ettiğini velilerimize iletiyoruz." denildi.

Bozkır, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:28 Kaynak: AA
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