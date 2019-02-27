Son Dakika Haberleri: Bozkır Prof. Dr. Mustafa Öz Satranç Turnuvası

Bozkır Prof. Dr. Mustafa Öz Satranç Turnuvası

35 dakika önce

Bozkır Kaymakamlığı tarafından ilçede her yıl geleneksel olarak düzenlenen satranç turnuvası yapıldı.

Bozkır Prof. Dr. Mustafa Öz Satranç Turnuvası, System.String[]
Bozkır Kaymakamlığı tarafından ilçede her yıl geleneksel olarak düzenlenen satranç turnuvası yapıldı.

Bozkır Kaymakamlığı Satranç Turnuvası bu yıl geçtiğimiz günlerde vefat eden Bozkırlı Prof.Dr. Mustafa ÖZ anısına, Bozkır Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından tertip edildi.


Bozkır Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Yakın bir zamanda kaybettiğimiz Bozkırımızın değerlerinden Prof. Dr. Mustafa ÖZ'ün anısını yaşatmak için gerçekleştirilen etkinlik kapsamında satranç turnuvamızı gerçekleştirdik.

Her sene gerçekleştirmiş olduğumuz bu tarz programlarla Atatürk'ün 'Ben sporcunun zeki, çevik aynı zamanda ahlaklısını severim' sözünde olduğu gibi zeki öğrencilerimizi spora teşvik etmeyi amaçlamaktayız." denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:20 Kaynak: AA

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