Bozkır Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde seminer - Son Dakika
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Bozkır Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde seminer

7 saat önce

Bozkır Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü'nde "Odyolojik Gelişmeler ile Ses Akustiği ve İşitme Cihazı Teknolojileri" semineri düzenlendi.

Bozkır Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde seminer, System.String[]

Bozkır Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü'nde "Odyolojik Gelişmeler ile Ses Akustiği ve İşitme Cihazı Teknolojileri" semineri düzenlendi.

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü öğrencilerine, Eartechnic Firması Eğitim Müdürü Odyolog Aybars Kopça, Odyolojik Gelişmeler, ses akustiği ve işitme cihaz teknolojileri konusunda seminer verdi.

Seminere Bozkır Meslek Yüksekokulu Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Ahu Cavlazoğlu Davulcu, Ear Technic Firması Eğitim Müdürü Aybars Kopça ve Odyolog Hande Küsen ve öğrenciler katıldı.

Seminerin sonunda sunuma katılan ögrencilere katılım belgeleri ve İşitme Cihazları Uyarlama Metodları kitabı verildi.

Selçuk Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:00 Kaynak: AA
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