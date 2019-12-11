Bozkır Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde seminer - Son Dakika

Seminerin sonunda sunuma katılan ögrencilere katılım belgeleri ve İşitme Cihazları Uyarlama Metodları kitabı verildi.

Seminere Bozkır Meslek Yüksekokulu Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Ahu Cavlazoğlu Davulcu, Ear Technic Firması Eğitim Müdürü Aybars Kopça ve Odyolog Hande Küsen ve öğrenciler katıldı.

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü öğrencilerine, Eartechnic Firması Eğitim Müdürü Odyolog Aybars Kopça, Odyolojik Gelişmeler, ses akustiği ve işitme cihaz teknolojileri konusunda seminer verdi.

Bozkır Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü'nde "Odyolojik Gelişmeler ile Ses Akustiği ve İşitme Cihazı Teknolojileri" semineri düzenlendi.

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