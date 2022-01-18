Bozkır-Sarıoğlan arası duble yol oluyor - Son Dakika

AK Parti Bozkır İlçe Başkanı Kadir Güven, Konya - Karaman arasındaki Bozkır ile Sarıoğlan arasının duble yol olacağı söyledi.

İlçe Başkanı Güven yaptığı açıklamada, "Bozkır ve Sarıoğlan arasında büyük önem verdiğimiz Duble yol ilçemiz halkına hayırlı olsun. 2022 yatırım programına alınan ve ilçemizin ulaşımına büyük bir katkı sağlayacak 36 kilometre uzunluğundaki Sarıoğlan - Bozkır arası duble yol ve Kınık -Aydınkışla çift gidiş dönüşlü tünel olacak projenin ihalesi bu yıl içinde gerçekleştirilecek. Bu hizmetin ilçemize kazandırılmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Konya milletvekilimiz Bozkırlı Ziya Altunyaldız'a teşekkür ediyoruz." dedi.