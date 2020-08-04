Bozkır sarıya büründü - Son Dakika

Sivas'ta 35 bin dekar alandaki ayçiçeği tarlaları görenleri kendine hayran bırakıyor.

Kent merkezine uzaklığı 35 kilometre olan Yaramış köyünde yaklaşık 3 bin dekar arazide ekilen ayçiçeği tarlası görenleri mest ediyor. Bozkırı adeta sarıya bürünürken, ayçiçeği tarlası turistlerin ilgi odağı oluyor.

Sivas Valisi Salih Ayhan'da ayçiçeği tarlasına giderek üreticisinden bilgi aldı. Vali Ayhan, Ayçiçeklerinin arasına girerek hatıra fotoğrafı çektirdi. İnceleme sonrası açıklamalarda bulunan Vali Ayhan, "Sivas'ımız tarımsal üretimde her alanda adından söz ettirecek bir il olduğunu söylüyoruz. Bunun da en güzel örneklerinden birini Yaramış Köyünde yaklaşık 3 bin dekar Ayçiçek tarlasında gösterebiliriz. Ürün deseni ve katma değeri yüksek olan ürünler üretiminde de çiftçilerimiz hakikaten güzel işler yapıyor. Güçlü bir altyapımız var, bu güçlü altyapıyla birlikte, güçlü bir irade var, güçlü bir devlet var ve güçlü çiftçilerimiz var. İl genelinde 2019 da yaklaşık 2 bin dekarlık bir ayçiçeği üretimi vardı 2020 yılında bu yaklaşık 35 bin dekara çıktı. 1 yıl içeresinde bu kadar yoğun üretimin olması da bu alanda olağanüstü bir ilginin, talebin ve bereketli topraklarımızın olduğu aşikardır. Sivas'ımız ay çiçekte iyi bir talebin olması ekim alanlarının çok olmasının sebepleri, iri olması, lezzetli olması ve kaliteli olması bu 3 unsurun hepsi Sivas'ımızda var. Çiftçimiz harika bir sanat, harika bir üretim yapmış. Bizim coğrafyamız ve topraklarımız inşallah her alanda iklimsel özelliklerine uygun, toprak yapısına uygun ve devletimizin de destekleriyle ürünler ekilecektir" diye konuştu.

(İHA)