Bozkır Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü hizmet binası geçici kabulü yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bozkır Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü hizmet binası geçici kabulü yapıldı - Son Dakika

Bozkır Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü hizmet binası geçici kabulü yapıldı

6 saat önce

Konya'nın Bozkır ilçesinde 2017 yılının son çeyreğinde ihaleye çıkan ve 13 Mart 2018 tarihinde yer teslimi yapılan Bozkır Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü hizmet binasının geçici kabulü yapıldı.

Bozkır Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü hizmet binası geçici kabulü yapıldı, System.String[]

Konya'nın Bozkır ilçesinde 2017 yılının son çeyreğinde ihaleye çıkan ve 13 Mart 2018 tarihinde yer teslimi yapılan Bozkır Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü hizmet binasının geçici kabulü yapıldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı mühendislerinin gerçekleştirdiği ön inceleme sonrasında Bozkır Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğünün yeni hizmet binasının geçici kabulü gerçekleştirildi.

Konuyla ilgi olarak gazetecilere açıklamalarda bulunan Bozkır Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü Bülent Gül, hizmet binalarının geçici kabulünün gerçekleştirildiğini belirterek yüklenici firmanın 1 aylık hazırlıklarını tamamlaması sonrasında gerçekleştirilecek kabul işlemi sonrasında bir iki ay gibi zaman zarfında yeni hizmet binasının hizmete gireceğini söyledi.

Sosyal Güvenlik Kurumu, Bozkır, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Yüksek Seçim Kurulu'nun yeni başkanı Muharrem Akkaya oldu
Son dakika: Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs açıklaması: Şüpheli vakaya rastlanmadı Son dakika: 400 hakim ve savcı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bilgi toplanıyor Bingöl'de 23 yıllık su sorunu çözüldü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 15:25:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bozkır Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü hizmet binası geçici kabulü yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]