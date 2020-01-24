Bozkır Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü hizmet binası geçici kabulü yapıldı - Son Dakika

Konya'nın Bozkır ilçesinde 2017 yılının son çeyreğinde ihaleye çıkan ve 13 Mart 2018 tarihinde yer teslimi yapılan Bozkır Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü hizmet binasının geçici kabulü yapıldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı mühendislerinin gerçekleştirdiği ön inceleme sonrasında Bozkır Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğünün yeni hizmet binasının geçici kabulü gerçekleştirildi.

Konuyla ilgi olarak gazetecilere açıklamalarda bulunan Bozkır Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü Bülent Gül, hizmet binalarının geçici kabulünün gerçekleştirildiğini belirterek yüklenici firmanın 1 aylık hazırlıklarını tamamlaması sonrasında gerçekleştirilecek kabul işlemi sonrasında bir iki ay gibi zaman zarfında yeni hizmet binasının hizmete gireceğini söyledi.