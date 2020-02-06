Bozkır ve Hadim arasındaki kara yolunun 14 kilometrelik bölümü trafiğe kapatıldı - Son Dakika

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Bozkır ve Hadim arasındaki kara yolunun 14 kilometrelik bölümü trafiğe kapatıldı
14 dakika önce
Konya'nın Bozkır ile Hadim ilçeleri arasında ulaşımı sağlayan 340-02 nolu kara yolu toprak kayması nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 07:44 Kaynak: AA
Konya'nın Bozkır ile Hadim ilçeleri arasında ulaşımı sağlayan 340-02 nolu kara yolu toprak kayması nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Bozkır Kaymakamlığı tarafından yapılan duyuruda "Bozkır - Hadim Karayolu (340-02) 30-44 km'ler (Gezlevi Mahalle Çıkışı - Hadim Kiraz Hali) arası heyelan ve toprak kayması sebebiyle ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak trafiğe kapatılmıştır." denildi.
Alternatif güzergah olarak Eğiste - Bolat - Gerez - Gezlevi - Dedemli güzergahının kullanılması istenen açıklamada bu yolu kullanacak sürücülerden dikkatli olmaları istendi.
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