Bozkır Ziraat Odası'ndan

Bozkır Kaymakamlığı'nca başlatılan, çok sayıda kurum ve sivil toplum kuruluşunun da desteklediği "Onlar Bize Emanet Projesi" kapsamında Bozkır Ziraat Odası, 10 köpek barakası hibe etti.

Oda tarafından yaptırılan demir gövde ve dış saç kaplama barakalar, İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.

Bozkır Ziraat Odası Başkanı Ali Öztürk projeye ortak olduklarından mutluluğunu dile getirerek, "Bu proje ile Bozkır'da yer alan sokak hayvanlarının ilçe dışında beslenme ve barınması sağlanarak ilçe merkezindeki köpeklerin ilçe dışına çıkarılması sağlandı. Bu proje sonrasında hem sokak hayvanlarının ihtiyacı karşılandı hem de ilçe merkezinde yer alan aç hayvanların vatandaşlara saldırısı önlenmiş oldu. Bozkır Ziraat Odası yönetimi olarak aldığımız karar çerçevesinde evladiyelik olması için demir gövde ve saç kaplama şekliyle 10 baraka yaptırdık. Bu barakaları projenin alan uygulamasını yürüten Bozkır İlçe Jandarma Komutanlığına teslim ettik." dedi.