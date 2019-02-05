Son Dakika Haberleri: Bozkır Ziraat Odası Seçimleri

Bozkır Ziraat Odası Seçimleri

2 saat önce

Bozkır ilçesinde Ziraat Odası seçimleri yapıldı.

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Bozkır ilçesinde Ziraat Odası seçimleri yapıldı.

Bozkır Belediyesi Yeni Düğün Salonu'nda yapılan seçimlere, Ziraat Odası Başkanlığına Ali Öztürk seçildi.

Bozkır'a bağlı yerleşim yerlerinden 51 delegenin katılımıyla yapılan seçimi bir oy farkla Üçpınar Mahallesi delegesi Ali Öztürk kazandı.

Seçimlerde diğer adaylardan Ali Öztürk 24, Ali Köse 23, Salih Özdemir 3 oy aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:38 Kaynak: AA

Bozkır Belediyesi, Ali Öztürk, Güncel
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