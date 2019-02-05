Bozkır Ziraat Odası Seçimleri
2 saat önce
Bozkır ilçesinde Ziraat Odası seçimleri yapıldı.
Bozkır ilçesinde Ziraat Odası seçimleri yapıldı. Bozkır Belediyesi
Yeni Düğün Salonu'nda yapılan seçimlere, Ziraat Odası Başkanlığına Ali Öztürk
seçildi.
Bozkır'a bağlı yerleşim yerlerinden 51 delegenin katılımıyla yapılan seçimi bir oy farkla Üçpınar
Mahallesi delegesi Ali Öztürk kazandı.
Seçimlerde diğer adaylardan Ali Öztürk 24, Ali Köse 23, Salih Özdemir
3 oy aldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:38 Kaynak: AA
"Silahlanın" Diyen Sedat Peker'den Yeni Açıklama: Kudurun Ulan!
HDP, Gaziantep'te DSP Adayı Celal Doğan'ı Destekleyecek
Germania Havayolları İflas Başvurusunda Bulundu
Palu Ailesi Hakkında Kamu Davası Açmaya Yeterli Delil Olduğu Gerekçesiyle İddianame Hazırlandı