ESKİŞEHİR - Bozkırda bir Anadolu masalı: Gönül Dağı (2) - Son Dakika

ESKİŞEHİR - Bozkırda bir Anadolu masalı: Gönül Dağı (2)

16.12.2020 10:59

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve bozkırda yaşayan insanların hikayelerinin anlatıldığı "Gönül Dağı" dizisi karakterleri, müzikleri ve detaylarıyla izleyicilerin ilgisini çekiyor.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve bozkırda yaşayan insanların hikayelerinin anlatıldığı "Gönül Dağı" dizisi karakterleri, müzikleri ve detaylarıyla izleyicilerin ilgisini çekiyor.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekimlerine devam edilen dizinin yapımcısı Ferhat Eşsiz, başrol oyuncuları Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan ile yönetmeni Yahya Samancı, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Yapımcı Ferhat Eşsiz, Gönül Dağı'nın memleketi ve memleketin insanlarını ile yaşadıkları hikayeleri anlattığını belirterek, güzellikleri, paylaşmayı, dayanışmayı, hayalleri başarma yolculuğunu ekrana yansıttıklarını anlattı.

Bozkırda hayallerinin peşine düşen 3 kuzenin başından geçenleri ekranlara taşıdıklarını dile getiren Eşsiz, şunları belirtti:

"Ekip olarak bozkıra güzellikleri ektik. Bozkırın sarılığı ve kuraklığı bizleri çekti. Buralara kamerayı kullanarak güzellik ekelim istedik. Bozkırda, kırsalda kurulan hayaller amacına ulaşmaz diye bir inanış vardır. Özellikle gençlerde böyle bir inanış var. Gönül Dağı projesi dağın ötesinde hayallerimizi gerçekleştirme yolculuğudur. Yozgatlı yazar Mustafa Çiftçi'nin hikayeleriyle çalışmalar yapıyorduk. Mustafa Çiftçi'nin 3 kitabı vardır. Bunları okuduğumuzda kitaplarındaki karakter ve hikayeleri bir bozkır coğrafyasında toplayıp bunları birbiriyle tanışmasında nasıl bir dünya ortaya çıkar fikriyle oluştu. Daha sonra Mustafa Çiftçi ile oturup konuştuğumuzda daha farklı hikayelerinin olduğunu söyledi. O hikayelerde 'Taner', 'Dişçi Musa', 'Sefer' karakterleriyle tanıştık. Senaristlerimiz Ali Asaf Elmas, Mustafa Becit ve Teoman Gök ile karakterleri geliştirme sürecine gittik. Taner'e Düzceli mucit Hasan Kum'un 'arı kanadı uçak sistemi' projesini ekledik. Yanına da 2 amcaoğlunu koyduk."

Eşsiz, Türk izleyicisinin Gönül Dağı'nı çok sevdiğini vurguladı.

Projenin samimiyetinin daim olması, halkın teveccühü ve sevgisinin devamını sağlamak için bozkırda mücadele ettiklerini aktaran Eşsiz, "Halkın diziye olan teveccühü de izlenme oranlarından ortayı çıkıyor. Bu da bizi mutlu ediyor." dedi.

Yapımcı Eşsiz, dizinin müziklerini Engin Arslan, Murat Başaran, Tunay Özgür'ün, müzik direktörlüğünü Hasan Saltık'ın üstlendiğini ifade etti.

"Burada yaşanan her şey gerçek"

Oyuncu Berk Atan da canlandırdığı "Taner" karakterinin, içinde kötülük barındırmayan, hayat mücadelesi için yüreği temiz kalmış ve masum, ailesi için kendi hayatından vazgeçmiş birisi olduğunu belirtti.

Taner'in, hayalleri ve icatlarıyla yaşadığına değinen Atan, "Hayalleri bu bozkıra ve kasabaya sığmayan bir çocuk. Diziyi Sivrihisar ilçesinde çekiyoruz. Halk bizi, biz de onları çok sevdik. Bize çok yardımcı oluyorlar. Sivrihisar'ın bir dokusu var. Buraya ilk gelip evlere girdiğimde beni geçmişe götürdü, duygulandım. Bu gerçek dokunun içinde ekibimizin samimi arkadaşlığıyla çekilen sahnelerin ekrana da geçtiğini düşünüyorum. Burada yaşanan her şey gerçek." değerlendirmesinde bulundu.

"Dilek" karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan ise canlandırdığı karakterin, babasız büyüyen, annesinin memuriyeti nedeniyle hiçbir yerde uzun kalamayan, toprak ve memleket özlemi yaşayan bir kadın olduğu bilgisini verdi.

İlhan, Dilek'in küçükken güzel anılar biriktirdiği Gedelli'ye döndüğünde evine gelmiş gibi hissettiğini dile getirdi.

Dizinin gördüğü ilgiden memnuniyet duyduğunu anlatan İlhan, "Hikayemiz çok sıcak ve samimi. Seyircimiz de bunu çok sevdi. Cumartesi akşamları saat 20.00'de seyirci bizi evlerinde konuk ediyor. Bu bizi mutlu ediyor. Güzel yorumlar ve mesajlar alıyoruz. Bize büyük bir moral oluyor ve çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gönül Dağı'nın yönetmeni Yahya Samancı, Sivrihisar ilçesinde haftanın 6 günü devam eden çekimlerin keyifli ve yoğun bir tempoda geçtiğini kaydetti.

Samancı, soğuk kış günlerinde sıcacık hikayeleri ve görselleriyle izleyenleri ekran başına beklediklerini sözlerine ekledi.

ESKİŞEHİR - Bozkırda bir Anadolu masalı: Gönül Dağı (2)
ESKİŞEHİR - Bozkırda bir Anadolu masalı: Gönül Dağı (2)
ESKİŞEHİR - Bozkırda bir Anadolu masalı: Gönül Dağı (2)
ESKİŞEHİR - Bozkırda bir Anadolu masalı: Gönül Dağı (2)

Sivrihisar, Berk Atan, Çiftçi, Trt 1, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat ESKİŞEHİR - Bozkırda bir Anadolu masalı: Gönül Dağı (2) - Son Dakika


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