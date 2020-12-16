Bozkırda bir Anadolu masalı: Gönül Dağı - Son Dakika

Bozkırda bir Anadolu masalı: Gönül Dağı

16.12.2020 17:01
Bozkırda bir Anadolu masalı: Gönül Dağı, System.String[]

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekimlerine devam edilen dizinin yapımcısı Ferhat Eşsiz, başrol oyuncuları Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan ile yönetmeni Yahya Samancı, filmi anlattılar.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekimlerine devam edilen dizinin yapımcısı Ferhat Eşsiz, başrol oyuncuları Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan ile yönetmeni Yahya Samancı, filmi anlattılar.

Yapımcı Ferhat Eşsiz, Gönül Dağı'nın memleketi ve memleketin insanlarını ile yaşadıkları hikayeleri anlattığını belirterek, güzellikleri, paylaşmayı, dayanışmayı, hayalleri başarma yolculuğunu ekrana yansıttıklarını anlattı.

Bozkırda hayallerinin peşine düşen 3 kuzenin başından geçenleri ekranlara taşıdıklarını dile getiren Eşsiz, şunları belirtti: "Ekip olarak bozkıra güzellikleri ektik. Bozkırın sarılığı ve kuraklığı bizleri çekti. Buralara kamerayı kullanarak güzellik ekelim istedik. Bozkırda, kırsalda kurulan hayaller amacına ulaşmaz diye bir inanış vardır. Özellikle gençlerde böyle bir inanış var. Gönül Dağı projesi dağın ötesinde hayallerimizi gerçekleştirme yolculuğudur. Yozgatlı yazar Mustafa Çiftçi'nin hikayeleriyle çalışmalar yapıyorduk. Mustafa Çiftçi'nin 3 kitabı vardır. Bunları okuduğumuzda kitaplarındaki karakter ve hikayeleri bir bozkır coğrafyasında toplayıp bunları birbiriyle tanışmasında nasıl bir dünya ortaya çıkar fikriyle oluştu. Daha sonra Mustafa Çiftçi ile oturup konuştuğumuzda daha farklı hikayelerinin olduğunu söyledi. O hikayelerde 'Taner', 'Dişçi Musa', 'Sefer' karakterleriyle tanıştık. Senaristlerimiz Ali Asaf Elmas, Mustafa Becit ve Teoman Gök ile karakterleri geliştirme sürecine gittik. Taner'e Düzceli mucit Hasan Kum'un 'arı kanadı uçak sistemi' projesini ekledik. Yanına da 2 amcaoğlunu koyduk.

Eşsiz, Türk izleyicisinin Gönül Dağı'nı çok sevdiğini vurguladı.

Projenin samimiyetinin daim olması, halkın teveccühü ve sevgisinin devamını sağlamak için bozkırda mücadele ettiklerini aktaran Eşsiz, "Halkın diziye olan teveccühü de izlenme oranlarından ortayı çıkıyor. Bu da bizi mutlu ediyor." dedi.

Yapımcı Eşsiz, dizinin müziklerini Engin Arslan, Murat Başaran, Tunay Özgür'ün, müzik direktörlüğünü Hasan Saltık'ın üstlendiğini ifade etti.

"Burada yaşanan her şey gerçek"

Oyuncu Berk Atan da canlandırdığı "Taner" karakterinin, içinde kötülük barındırmayan, hayat mücadelesi için yüreği temiz kalmış ve masum, ailesi için kendi hayatından vazgeçmiş birisi olduğunu belirtti.

Taner'in, hayalleri ve icatlarıyla yaşadığına değinen Atan, "Hayalleri bu bozkıra ve kasabaya sığmayan bir çocuk. Diziyi Sivrihisar ilçesinde çekiyoruz. Halk bizi, biz de onları çok sevdik. Bize çok yardımcı oluyorlar. Sivrihisar'ın bir dokusu var. Buraya ilk gelip evlere girdiğimde beni geçmişe götürdü, duygulandım. Bu gerçek dokunun içinde ekibimizin samimi arkadaşlığıyla çekilen sahnelerin ekrana da geçtiğini düşünüyorum. Burada yaşanan her şey gerçek." değerlendirmesinde bulundu.

"Dilek" karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan ise canlandırdığı karakterin, babasız büyüyen, annesinin memuriyeti nedeniyle hiçbir yerde uzun kalamayan, toprak ve memleket özlemi yaşayan bir kadın olduğu bilgisini verdi.

İlhan, Dilek'in küçükken güzel anılar biriktirdiği Gedelli'ye döndüğünde evine gelmiş gibi hissettiğini dile getirdi.

Dizinin gördüğü ilgiden memnuniyet duyduğunu anlatan İlhan, "Hikayemiz çok sıcak ve samimi. Seyircimiz de bunu çok sevdi. Cumartesi akşamları saat 20.00'de seyirci bizi evlerinde konuk ediyor. Bu bizi mutlu ediyor. Güzel yorumlar ve mesajlar alıyoruz. Bize büyük bir moral oluyor ve çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gönül Dağı'nın yönetmeni Yahya Samancı, Sivrihisar ilçesinde haftanın 6 günü devam eden çekimlerin keyifli ve yoğun bir tempoda geçtiğini kaydetti.

Samancı, soğuk kış günlerinde sıcacık hikayeleri ve görselleriyle izleyenleri ekran başına beklediklerini sözlerine ekledi.

Bozkırda bir Anadolu masalı: Gönül Dağı

Sivrihisar, Eskişehir, Ali İlhan, Berk Atan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Bozkırda bir Anadolu masalı: Gönül Dağı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe, davalık olduğu Max Kruse'ye 71 milyon TL tazminat ödeyecek Akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı: 1'i uzman çavuş 2 yaralı Elazığ İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı, sosyal medyada paylaştığı fotoğraf sonrası maske takmama cezası yedi İngiltere'nin konuştuğu birliktelik! En yakın arkadaşının babasıyla evlendi Bahçeli'den HDP'nin kapatılmasına karşı çıkan Numan Kurtulmuş'a tepki Koronavirüs tanı kitlerinin internetten satışı engellendi Barınaktan 3 tane pitbull çaldılar! Hırsızlardan biri hayvan hakları derneği üyesi çıktı Tamer Karadağlı, Savaşçı dizisinin kadrosuna dahil oldu
Son Dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu aşı çalışmaları gündemiyle 17.30'da toplandı Son Dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu aşı çalışmaları gündemiyle 17.30'da toplandı         
17:31
F.Bahçe'nin gündemindeki Dorukhan Toköz, Beşiktaş'ın 10 milyon TL'lik teklifini reddetti F.Bahçe'nin gündemindeki Dorukhan Toköz, Beşiktaş'ın 10 milyon TL'lik teklifini reddetti         
17:12
Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü tek tek saydı! İşte koronavirüs bulaştıran hayvanlar Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü tek tek saydı! İşte koronavirüs bulaştıran hayvanlar         
16:43
Konya'da bir kişi tartıştığı hamile eşini silahla öldürdü Konya'da bir kişi tartıştığı hamile eşini silahla öldürdü         
16:29
ABD'de teşvik paketi hazırlıklarıyla en fazla değer kazanan emtia gümüş oldu ABD'de teşvik paketi hazırlıklarıyla en fazla değer kazanan emtia gümüş oldu         
16:08
Son Dakika! YouTube, Türkiye'de temsilcilik açacak Son Dakika! YouTube, Türkiye'de temsilcilik açacak         
15:42
Alanya'da güneşli havayı fırsat bilen turistler denize girdi Alanya'da güneşli havayı fırsat bilen turistler denize girdi         
15:22
DİSK'ten asgari ücret açıklaması: İnsan onuruna yaraşır bir zam olmalı DİSK'ten asgari ücret açıklaması: İnsan onuruna yaraşır bir zam olmalı         
14:25
Koronavirüs nedeniyle C ve D vitamini kullanımı arttı! Eczacılar TBMM Sağlık Komisyonu'na başvurdu Koronavirüs nedeniyle C ve D vitamini kullanımı arttı! Eczacılar TBMM Sağlık Komisyonu'na başvurdu         
14:10
BioNTech'in geliştirdiği korona aşısının prospektüsü açıklandı: 2 ay içinde çocuk yapmak isteyenler aşı olmasın BioNTech'in geliştirdiği korona aşısının prospektüsü açıklandı: 2 ay içinde çocuk yapmak isteyenler aşı olmasın         
14:09
Ünlü çiftin oğlunu hastane önünde öldüren kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Ünlü çiftin oğlunu hastane önünde öldüren kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası         
13:49
Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada         
13:42
Lise öğrencisi, geliştirdiği yazılımla babasının 2003 model otomobilini akıllı arabaya dönüştürdü Lise öğrencisi, geliştirdiği yazılımla babasının 2003 model otomobilini akıllı arabaya dönüştürdü         
13:18
Putin'in Putin'in "Dünyada eşi benzeri yok" dediği Avangard balistik füzesi aktif hale getirildi         
13:13
Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz'ın James Rodriguez'le mesajlaştıkları ortaya çıktı Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz'ın James Rodriguez'le mesajlaştıkları ortaya çıktı         
13:07
Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi         
10:56
MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi         
07:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2020 17:54:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bozkırda bir Anadolu masalı: Gönül Dağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei