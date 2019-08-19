Bozkırda karpuz hasadı
1 saat önce
Karasal iklimin hakim sürdüğü Sivas'ta üretilen karpuzların hasadı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:17 Kaynak: İHA
Karasal iklimin hakim sürdüğü Sivas
'ta üretilen karpuzların hasadı yapıldı. Türkiye
'nin en soğuk bölgelerinden olan Sivas'ta bu yıl 50 dönüm arazide deneme üretimi yapılan karpuzların hasadı gerçekleştirildi. Bozkırda üretilen karpuzların kalitesinin ve tarla veriminin yüksek olduğu gözlendi. Hasadı yerinde takip eden Sivas Valisi Salih Ayhan
, ilde farklı ürünlerin de verimli bir şekilde yetiştirilebileceğini belirterek, üreticileri tebrik etti. - SİVAS
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