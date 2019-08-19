Son Dakika Haberleri: Bozkırda karpuz hasadı
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Bozkırda karpuz hasadı

1 saat önce

Karasal iklimin hakim sürdüğü Sivas'ta üretilen karpuzların hasadı yapıldı.

Bozkırda karpuz hasadı, System.String[]
Karasal iklimin hakim sürdüğü Sivas'ta üretilen karpuzların hasadı yapıldı.

Türkiye'nin en soğuk bölgelerinden olan Sivas'ta bu yıl 50 dönüm arazide deneme üretimi yapılan karpuzların hasadı gerçekleştirildi. Bozkırda üretilen karpuzların kalitesinin ve tarla veriminin yüksek olduğu gözlendi. Hasadı yerinde takip eden Sivas Valisi Salih Ayhan, ilde farklı ürünlerin de verimli bir şekilde yetiştirilebileceğini belirterek, üreticileri tebrik etti. - SİVAS
Türkiye, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:17 Kaynak: İHA
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