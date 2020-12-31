Bozkırda üretiyor, dünyaya satıyor - Son Dakika

Bozkırda üretiyor, dünyaya satıyor

31.12.2020 00:58
Bozkırda üretiyor, dünyaya satıyor, System.String[]

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan Alabalık çiftliğinde üretilen 39 milyon alabalık yumurtası Suşehri ilçesinde işlendikten sonra çeşitli Avrupa ülkelerine gönderiliyor.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan Alabalık çiftliğinde üretilen 39 milyon alabalık yumurtası Suşehri ilçesinde işlendikten sonra çeşitli Avrupa ülkelerine gönderiliyor.

Sivas'ta yaşayan ve alabalık üretimi yapan Orhan Çakırer, Ulaş ilçesinde bulunan Tecer dağının yamacına yaklaşık 25 yıl önce alabalık çiftliği kurdu. Bu işe amatörce başlayan Çakırer, 86 dönüm arazinin 15 dönümünde, 400 metrekare kapalı alanda 5 blok ve 36 havuzda alabalık üretimi yapıyor. Türkiye'de sayılı çiftlikler arasında olan Alabalık çiftliğinde yılda 39 milyon alabalık yumurtası üretilirken 2 milyon yetişkin Alabalık elde ediliyor. Sivas'ın Suşehri ilçesinde bulunan su ürünleri tesisine gönderilen yumurtalar burada işlendikten sonra Almanya, Azerbaycan, İran ve çeşitli Avrupa ülkelerine gönderiliyor. Öte yandan Türkiye'de olduğu gibi Sivas'ta da yılın kurak geçmesi alabalık üretimini de etkiledi. Orhan Çakırer, suyun az olması nedeniyle alabalık yumurtası üretiminde düşüş yaşandığını söyledi.

Sivas'tan Avrupa sofralarına

Alabalık Üretimi yapan Orhan Çakırer, ürettikleri alabalıkların Avrupa ülkelerine gönderildiğini belirterek, "Burada alabalık yumurtası üretiyoruz. Ürettiğimiz yumurtaları Türkiye genelinde ve dışarıya satmaya çalışıyoruz. Üretimimiz yılda 39 milyon yumurta, 2 milyonda yetişmiş balık üretiyoruz. Ürettiğimiz yumurtaları da alabalık işletmesine gönderiyoruz. Onlarda büyüdükten sonra Avrupa'ya gönderiyor. Bizim balıklarımız buradan başlayarak Avrupa'daki insanların sofrasında. Bizden sonra gittiği ülkeler; Almanya, Azerbaycan ve İran gibi ülkelere gidiyor. Avrupa'nın bazı ülkelerine de gidiyor. Avrupa ülkelerinde de bunu tüketiyorlar" şeklinde konuştu.

Amatörce başladı, çiftlik kurdu

Çakırer, üretime amatörce aşladıklarını dile getirerek, "Bu işletmeye bir arkadaş amatörce başladık. Önce buraları yaptık. Daha sonra bu hale getirdik. Biraz daha modernize ettik. Bu işletmemiz Türkiye'de yumurta üretiminde ikinci sırada. Suyumuzun kalitesinden dolayı da dünyada tanınan bir alabalık üretimi yapıyoruz. Suyumuzun soğuk olması nedeniyle 30 günde çıkıyor burada. Ama alabalık yumurtaları normalde 23-24 günde çıkıyor,16 derecenin üstünde. 9,5-10 derece suyumuz. Bizde ki çıkma miktarı 30 gün. Geç çıkıyor ama daha sağlık oluyor" ifadelerini kullandı

Kuraklık alabalık üretimini vurdu

Orhan Çakırer, kuraklığın alabalık yumurtası üretiminde düşüş yaşattığını söyleyerek, "Bu sene kuraklık olması nedeniyle üretimimiz az. Yani anaç balığımız azaldı. Anaç balığı oranla da yumurtada azalmış oldu. İnşallah önümüzde ki senelerde yağış olur. Ama biz bunu önlemini almaya çalışıyoruz. Brober denilen bir sistem var. Bu sistemi kurup az suyla da alabalık üretimine devam edeceğiz" dedi. - SİVAS

Almanya, Türkiye, Suşehri, Sivas, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Bozkırda üretiyor, dünyaya satıyor - Son Dakika


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