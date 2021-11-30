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Bozkırdaki vahşi depolama alanı yaşam ve üretim merkezine dönüştürülüyor - Son Dakika

Bozkırdaki vahşi depolama alanı yaşam ve üretim merkezine dönüştürülüyor

30.11.2021 11:05
Bozkırdaki vahşi depolama alanı yaşam ve üretim merkezine dönüştürülüyor

Kırşehir'deki 60 yıllık vahşi depolama alanı, yaklaşık bir yıl önce hayata geçirilen "KırKöy Kampüsü: Kırşehir'de Dezavantajlı Gruplara Umut Doğuyor Projesi" ile yaşam alanına dönüştürülerek, başta engelliler olmak üzere dezavantajlı gruplara umut olacak.

Kırşehir'deki 60 yıllık vahşi depolama alanı, yaklaşık bir yıl önce hayata geçirilen "KırKöy Kampüsü: Kırşehir'de Dezavantajlı Gruplara Umut Doğuyor Projesi" ile yaşam alanına dönüştürülerek, başta engelliler olmak üzere dezavantajlı gruplara umut olacak.

Kırşehir Belediyesi, Boztepe ilçesi yolunda bulunan ve bir zamanlar vahşi depolama yeri olarak kullanılan yaklaşık 110 bin metrekarelik alanda düzenleme yaptı.

Hayata geçirilen ilk proje ile alanın 50 bin metrekarelik kısmı kent halkı için mesire ve piknik alanına dönüştürülecek.

"KırKöy Kampüsü: Kırşehir'de Dezavantajlı Gruplara Umut Doğuyor Projesi" ile de 60 bin dekarlık bölümde üretim, satış, spor ve sanat aktivitelerinin yapılacağı birimler planlanıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen proje için Kalkınma Ajansı ile protokol de imzalandı.

Proje ile engelli çocuklar başta olmak üzere dezavantajlı gruplar için tarım ve hayvancılıktan el sanatlarına üretime katkı yapacakları atölyeler, aileleriyle kalabilecekleri misafirhaneler, köy kahvesi ve meydanı, ürünlerini satabilecekleri birimler, amfi tiyatro ve birçok spor aktivitesinin yapılacağı alanlar yer alacak.

Proje ile ilgili AA muhabirine bilgi veren Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 60 yıllık vahşi atık depolama alanını düzenleyerek hem vatandaşların buluştuğu mesire ve piknik alanı hem de dezavantajlı grupların toplumsal hayata ve üretime katıldıkları bir yer haline getirmek için iki farklı projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Aynı zamanda kente büyük bir yeşil alan da kazandıracaklarını vurgulayan Ekicioğlu, şöyle konuştu:

"Yeşil alanı, voleybol, basket sahaları, piknik alanlarıyla 50 bin metrekarelik bölümü mesire alanı yaptık. Yanında dezavantajlı grupların rehabilite edileceği, üretime katılacağı, hoşça vakit geçireceği KırKöy Kampüsü: Kırşehir'de Dezavantajlı Gruplara Umut Doğuyor Projesi'ni hayata geçirdik. Son aşamasına geldik. Burada köy konağı, köy meydanı, amfi tiyatro, küçük ve büyükbaş hayvan ahırları, tavuk çiftliği, el sanatları gibi atölyelerimiz, misafirhanelerimiz var. Dezavantajlı çocuklarımızı aileleriyle burada misafir edeceğiz."

"Bu proje İç Anadolu Bölgesi'nde tek"

KırKöy Kampüsü: Kırşehir'de Dezavantajlı Gruplara Umut Doğuyor Projesi'nin sadece Kırşehir'e değil İç Anadolu Bölgesi'ne hitap edeceğini anlatan Ekicioğlu, "Bu proje İç Anadolu Bölgesi'nde tek. Atölyeleri, misafirhaneleriyle İç Anadolu'daki dezavantajlı çocuklarımızı ve ailelerini de misafir edeceğiz." dedi.

Alanda çok fazla beton yapı olmadığını ifade eden Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Bungalov evlerden misafirhanelerimiz ve atölyelerimiz var. Beton ve taş yapı çok az. 110 bin metrekarelik iki proje içinde 10 bin metrekare ancak kapalı alan var. Diğer alanlar tamamen yeşil, mesire ve piknik alanları. Burayı üreten çocuklarımız ve aileleri için yaşam alanı haline getirerek hem üretim yapma hem de ürünlerini satma imkanı sunacağız. Projemizin içinde köy meydanında restoran, kahvehane, çay ocakları, satış birimleri var. Buradan yararlanacaklar, üreteceği yumurtayı, sütü, peyniri, yoğurdu, domatesi, biberini satma imkanı da bulacak."

Bozkırdaki vahşi depolama alanı yaşam ve üretim merkezine dönüştürülüyor
Bozkırdaki vahşi depolama alanı yaşam ve üretim merkezine dönüştürülüyor
Bozkırdaki vahşi depolama alanı yaşam ve üretim merkezine dönüştürülüyor
Bozkırdaki vahşi depolama alanı yaşam ve üretim merkezine dönüştürülüyor
Bozkırdaki vahşi depolama alanı yaşam ve üretim merkezine dönüştürülüyor

İç Anadolu, Kırşehir, piknik, Umut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bozkırdaki vahşi depolama alanı yaşam ve üretim merkezine dönüştürülüyor - Son Dakika


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