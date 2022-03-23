Bozkırı yeşillendiren 'Oksijen Adam' 300 bin fidanı toprakla buluşturdu - Son Dakika
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Bozkırı yeşillendiren 'Oksijen Adam' 300 bin fidanı toprakla buluşturdu

23.03.2022 11:42

- Bozkırı yeşillendiren 'Oksijen Adam' 300 bin fidanı toprakla buluşturdu Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki Abdullah Karataş, kendi imkanlarıyla 22 yılda 300 bin fidanı toprakla buluşturarak 20 hatıra ormanı oluşturdu.

- Bozkırı yeşillendiren 'Oksijen Adam' 300 bin fidanı toprakla buluşturdu

YOZGAT - Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki Abdullah Karataş, kendi imkanlarıyla 22 yılda 300 bin fidanı toprakla buluşturarak 20 hatıra ormanı oluşturdu. Bozkırı yeşillendiren Karataş, ömrü boyunca fidan dikmeye devam edecek.

Sarıkaya ilçesinde 'Oksijen Adam' olarak bilinen Abdullah Karataş (62), 22 yıldır dağ taş demeden tek başına kendi imkanlarıyla binlerce fidanı toprakla buluşturmaya devam ediyor. Doğa ve yeşil sevgisi katlanarak artan Karataş, diktiği binlerce fidan sayesinde ilçesinin yeşil bir görüntüye kavuşmasına katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

2008 yılında emekli olan ve ilçede çocuklarıyla birlikte beyaz eşya işiyle uğraşan Oksijen Adam, vaktinin büyük bir kısmını diktiği fidanların bakımıyla geçiriyor. İlerleyen yaşına rağmen yaz kış demeden her gün fidanların, kontrolünü, bakımını ve sulamasını yapan Karataş, toprakla buluşturduğu fidanları bir bebek edasıyla büyütüyor.

2000 yılında fidan dikimine başlayan ve şu ana kadar 300 bin fidanı toprakla buluşturan Karataş, oluşturduğu 20 hatıra ormanının yanı sıra köy ve beldelerde 20'yi geçkin çeşme yaptırdı. Gelecek nesillere daha yaşanılabilir ve yeşil bir doğa bırakmak için gece gündüz çalışan Karataş, ayrıca ilçedeki mezarlıklar, okul bahçeleri başta olmak üzere kaymakamlık ve belediyenin gösterdiği boş alanlara da kendi imkanlarıyla fidan dikmeye devam ediyor.

Doğa ve yeşil aşığı Karataş, ömrü boyunca fidan dikmeye ve bozkırı yeşillendirmeye devam edecek.

"Ölünceye kadar fidan dikeceğim"

Ömrünü doğaya ve fidanlara adadığını söyleyen Karataş, "62 yaşındayım, bu zamana kadar 20'yi geçkin hatıra ormanım oldu. 300 bini geçkin fidanım ve 20'yi geçkin çeşmelerim oldu. Ömrümü doğaya ve fidanlara adadım. Ömrüm boyunca temin ettiğim fidanları doğayla buluşturmaya kendime söz verdim. Ölünceye kadar da bunu yapacağım" dedi.

"Ben fidanlarla mutlu oluyorum"

Toprakla buluşturduğu fidanları bebek edasıyla büyüttüğünü belirten Karataş, "Bu fidanları belediyenin, kaymakamlığın boş gösterdiği arazilere köylere, mezarlara, camilere birçok yere Yozgat'ımıza ve ilçemize dikimini yaptım. Bütün finansmanını kendi imkanlarımla sağlıyorum. Sulamasını, dikimini, bakımını her şeyini kendim yapıyorum. İlçedeki bazı gönüllü arkadaşlar da fidanların bakımı için bana yardımcı oluyor. İlçede kendi iş yerim var orayı bırakarak geliyorum fidanların bakımını, sulamasını ve dikimini yapıyorum. Bunları çocuk gibi seviyorum, onlar benim doğada aşkım, sevgim, mutluluğum. Ben bunlarla mutlu oluyorum, rabbim ömür verdikçe de bunu devam ettireceğim" şeklinde konuştu.

Bozkırı yeşillendiren 'Oksijen Adam' 300 bin fidanı toprakla buluşturdu
Bozkırı yeşillendiren 'Oksijen Adam' 300 bin fidanı toprakla buluşturdu
Bozkırı yeşillendiren 'Oksijen Adam' 300 bin fidanı toprakla buluşturdu

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Abdullah Karataş, Sarıkaya, Karataş, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bozkırı yeşillendiren 'Oksijen Adam' 300 bin fidanı toprakla buluşturdu - Son Dakika


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