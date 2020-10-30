Bozkırın nazar boncuğunda sonbahar güzelliği - Son Dakika

Bozkırın nazar boncuğunda sonbahar güzelliği

30.10.2020 14:17

Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan ve 'Bozkırın nazar boncuğu' olarak anılan Gökpınar gölü, sonbahar güzelliğine büründü.

Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan ve 'Bozkırın nazar boncuğu' olarak anılan Gökpınar gölü, sonbahar güzelliğine büründü.

Bozkırın Nazar boncuğunda Sonbahar'ın gelmesi ile birlikte renk cümbüşü yaşanıyor. Sarının, yeşilin, mavinin ve kırmızının tonlarının yaşandığı ağaç yaprakları ve göl doğaseverlere müthiş bir görsel şölen sunuyor. Suyun oldukça dikkat çeken turkuaz rengi de renklenen ağaç yapraklarıyla beraber ziyaretçilerini mest eden görüntüler ortaya çıkardı. İlkbahar ve yaz mevsimlerinde binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve ünü ülke sınırlarını aşan Gökpınar Gölü, Sonbaharda ise güzelliğiyle fotoğraf tutkunlarının uğrak noktalarından biri haline geldi. Sivas kent merkezine 150 kilometre, Gürün ilçe merkezine 11 kilometre uzaklıkta bulunan Gökpınar gölü doğal mavi rengi ve temiz suyu ile Dünyanın en berrak gölleri arısında gösteriliyor. Bu özelliği ile sualtı fotoğraf sanatçılarının da ilgisini çeken göl, Yaz-Kış dalgıçları ve sualtı fotoğrafçılarını ağırlıyor.

"ANTALYA'DA BİLE YOK BÖYLE BİR YER"

Göl çevresinde gezinen Merve Kayapınar, Antalya'da böyle bir yerin olmadığını ifade ederek, "Biz Antalya'dan geliyoruz ama burası başka Antalya'da bile yok böyle bir yer. Çok beğendik. Her renk var. Mavi, yeşil, turkuaz fotoğraflarda mükemmel gözüküyor" dedi.

"ÇOK GÜZEL BİR GÖL"

Nami Kayapınar, gölün çok güzel olduğunu söyleyerek, "Bize burası çok farklı geliyor. Çok güzel bir göl. Berraklığını çok seviyoruz. Bir göle göre de bütün renkler var içerisinde" diye konuştu.

-İHA-

Bozkırın nazar boncuğunda sonbahar güzelliği
Bozkırın nazar boncuğunda sonbahar güzelliği
Bozkırın nazar boncuğunda sonbahar güzelliği
Bozkırın nazar boncuğunda sonbahar güzelliği

Gökpınar, Sonbahar, Sivas, Gürün, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bozkırın nazar boncuğunda sonbahar güzelliği - Son Dakika

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