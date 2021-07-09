Bozkırın nazar boncuğunda temizlik - Son Dakika

Bozkırın nazar boncuğunda temizlik

Türkiye'nin en çok ziyaret edilen doğal güzellikleri arasında yer alan Gürün Gökpınar Gölü'nde, 9 balık adam dip ve yosun temizliği yaptı

SİVAS - Türkiye'nin en çok ziyaret edilen doğal güzellikleri arasında yer alan Gürün Gökpınar Gölü'nde, 9 balık adam dip ve yosun temizliği yaptı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan, gün ışığını en derin noktasına kadar yansıtan, berrak suyu ve turkuaz mavisi görünümüyle "doğal akvaryum" olarak da adlandırılan Gökpınar Gölü'nde örnek bir çalışmaya imza atıldı. Sivas Valiliği koordinesinde Sivas Afet ve Acil Durum Müdürlüğü dalgıçları su altı temizliği çalışması yaptı. Doğanın ve hayvanların korunması için yapılan çalışma 2 gün sürdü. Önemli bitki ve doğa alanı olan Gökpınar'ın, 1475 rakımda ve 10 metre derinlikteki sularına dalış yapan 9 balık adam yaklaşık 20 yıldır düzenli olarak temizledikleri gölde ve çevresinde zararlı olabilecek atıkları ve yosunları bertaraf etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle "hassas korunacak alan" olarak tescil edilen Gürün Gökpınar Gölü'nde bir süre önce de Sivas Valiliği himayelerinde bölgenin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla mevcut doğal dokunun korunarak, yeşil alanların artırılması amacıyla çalışma yapılmıştı.