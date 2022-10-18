Bozkırın ortasında, Ekim ayında çilek hasadı - Son Dakika
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Bozkırın ortasında, Ekim ayında çilek hasadı

18.10.2022 20:54

Bozkırın ortasında, Ekim ayında çilek hasadı Sivas Bilim Teknoloji Üniversitesi Tarım Teknolojileri Fakültesi tarafından geliştirilen çilek çeşitleri sayesinde Ekim ayında çilek hasadı yapılacak Sivas Bilim Teknoloji Üniversitesi Tarım Teknolojileri Fakültesi tarafından geliştirilen çilek...

Bozkırın ortasında, Ekim ayında çilek hasadı

Sivas Bilim Teknoloji Üniversitesi Tarım Teknolojileri Fakültesi tarafından geliştirilen çilek çeşitleri sayesinde Ekim ayında çilek hasadı yapılacak

SİVAS - Sivas Bilim Teknoloji Üniversitesi Tarım Teknolojileri Fakültesi tarafından geliştirilen çilek çeşitleri sayesinde Ekim ayında çilek hasadı yapılacak.

Savunma sanayi alanında ihtisaslaşan Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, tarım teknolojilerinde de adından söz ettiriyor. Sivas Bilim Teknoloji Üniversitesi Tarım Teknolojileri Fakültesi, çilek yetişmez denilen Sivas'ta Ekim ayında çilek hasadı yapmaya hazırlanıyor. Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarımsal AR-GE alanındaki çilek deneme parsellerinin olduğu 1 dönümlük alandan 3 ton ürün hedefleniyor. Bu yıl Haziran ayında ekilen 6 tür çilek son hasadına hazırlanıyor. Yapılan çalışmalar, Ekim ayında da Sivas'ta çilek yetiştirilebileceğini ortaya koydu.

"Hasatta son aşamaya gelindi"

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü akademisyeni Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Baktemur, yaptıkları çalışmalar sonucu Ekim ayında çilek hasadı yaptıklarını belirterek, "Haziran ayında gerçekleştirmiş olduğumuz çile fidelerinin dikiminin şuanda son hasadını yapmaktayız. Sivas iline alternatif bir tür olan çileği adaptasyon çalışmaları çerçevesinde altı adet çilek çeşidini Haziran ayından itibaren yetiştiriciliğini yapmaktayız. Bu adaptasyon çalışmaları çerçevesinde gerek verim gerek kaliteye yönelik çalışmalar yapmaktayız. Kaliteye yönelik antioksidan ve aromaya yönelik çalışmalarla bunu zenginleştirmeye çalışıyoruz. Şuanda hasatlarımızın son aşamasına geldik. Çilek yetiştiriciliği gerek ülkemizde gerek dünyada yaygın yapılıyor ve çok sevilerek tüketiliyor. Özellikle ülkemizde Akdeniz bölgesinde taze olarak tüketimi gerçekleştirilen bir meyveyken bizde Sivas'ta yaygınlaşması açısından ARGE çalışmalarını yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Ekim ayında son hasat yapılacak"

Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Baktemur, şimdiye kadar yaptıkları üretimden bahsederek, "Şuanda ekimin ortalarına gelmiş bulunmaktayız ve çileklerimiz şuanda da mevcut. Çok lezzetli aroması antioksidanı ilk çalışmalara göre daha iyi durumda. Gelecek yılda tekrarladıktan sonra çiftçilerimize uygun çeşitleri söyledikten sonra üreticilere yeni bir türün yetiştiriciliğini sağlamış olacağız. Normalde çilek gerek örtü altında gerek açıkta yetiştiriciliği yapılması mümkün. Örtü altında Mart ve Nisan aylarında Sivas için yetiştiriciliğini başlatmıştık. Temmuz ve Ağustos aylarında da bitmişti. Açık da ise Haziran ayı gibi dikimlerimize başlamıştık, şuan Ekim ayının yarısına ulaştık ve hasat işleminin son aşamasına geldik. Gelecek yıl için sera çalışmalarımıza başladık. Yılın 12 ayında gerek sera da gerekse açık alan yetiştiricilik yapmak mümkün olacaktır. Biz hasadımızı Eylül ayıyla birlikte yaygınlaştırdık. Ekim ayıyla da birlikte son hasadı yapmak üzereyiz. Yeni yıl içinde hazırlıklarımıza başlamış olacağız. Verim konusunda da 1 dönümlük arazimizde yetiştiricilik yapmaktayız. Ortalama olarak da 3 ton ürün elde etmiş olduk" ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: İHA

Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bozkırın ortasında, Ekim ayında çilek hasadı - Son Dakika

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