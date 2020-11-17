Bozkırın ortasında şampiyon yarış atları yetiştiriliyor - Son Dakika

Bozkırın ortasında şampiyon yarış atları yetiştiriliyor

17.11.2020 16:28

- Bozkırın ortasında şampiyon yarış atları yetiştiriliyor Bozkırın ortasında coğrafi konumu ve iklim şartlarına rağmen haralarda yetiştirilen yarış atlarının gelecekte şampiyonluklar kazanmaları hedefleniyor.

- Bozkırın ortasında şampiyon yarış atları yetiştiriliyor

YOZGAT - Bozkırın ortasında coğrafi konumu ve iklim şartlarına rağmen haralarda yetiştirilen yarış atlarının gelecekte şampiyonluklar kazanmaları hedefleniyor.

Yozgat'a 8 kilometre uzaklıktaki Sarıhacılı Mahallesi'nde bulunan at çiftliğinde arap atları, ırk özellikleri bozulmadan yetiştiriliyor. Yaklaşık 20 dönümlük bir alanda Yıldızlı Harası olarak adlandırılan çiftlikte yetiştirilen arap atları, bakımları yapıldıktan sonra 2.5 yaşında Ankara, İstanbul, Bursa ve İzmir'de hipodromlarda yarışlara katılmak için hazırlanıyor.

1 aygır, 5 kısrak ve 2 tayın bulunduğu çiftlikte atlar, pekmez, havuç, elma, yulaf ve taze otlarla besleniyor. Bebek gibi bakımı yapılan atlara, her gün farklı saatlerde yürüyüş yaptırılıyor.

4 yıl önce at yetiştiriciliğine başladığını belirten çiftlik sahibi Salih Eraslan (63), memleketi olduğu için Yozgat'ı tercih ettiğini ve buraya at çiftliği kurduğunu söyledi. Eraslan, "25 yıldır at işi ile uğraşıyorum ancak at yetiştiriciliğine 4 yıl önce başladım. Memleketim olduğu için Yozgat'a geldim, burada yetiştiriciliğe devam edeceğim. Çiftliğimizde bir tane 'Sorgun Aslanı' isimli bir aygırımız var. Onunla 2 tane büyük yarış kazandık. Onu aygır yaparak burada yetiştiriciliğe devam edeceğiz. Şu anda çiftliğimizde 1 aygır, 5 kısrak ve 2 tay olmak üzere 8 tane atımız var, ayrıca İzmir hipodromunda yarışan 1 tane de atımız bulunuyor. Atlarımızı çiftliğimizde yetiştirip hipodromlarda yarıştırıyoruz. Önümüzdeki sene bu çiftlikten sahaya daha çok at çıkmaya devam edecek ve talep olursa isteyen olursa satışını da buradan yapacağız" dedi.

Çiftlikte bulunan atların bakımlarıyla büyük bir titizlikle ilgilendiklerini de anlatan Eraslan, "Bu atlarımızı, havucundan, elmasından kışın pekmezine kadar taze otlarla bunları devamlı besliyoruz. Bakımlarına çok dikkat ediyoruz, bebek gibi gözümüz gibi bu atlara bakıyoruz. Her gün sabah akşam sahada gezmelerini ve otlamalarını yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Atların 2.5 yaşına kadar tüm bakımını yaptıklarını da hatırlatan Eraslan, "Taylarımız 5-6 ay arası anne sütü ile besleniyor. Anneden ayırdıktan sonra normal hayatlarına bakımlarına devam ediyoruz. Atlarımız 2.5 yaşına kadar harada kalıyor daha sonra da hipodromlara gönderiyoruz, yarışlara katılıyorlar. İleriki zamanlarda da nasip olursa Yozgat'tan daha çok şampiyon atlarımız çıkacak" ifadelerine yer verdi.

Bozkırın ortasında şampiyon yarış atları yetiştiriliyor
Bozkırın ortasında şampiyon yarış atları yetiştiriliyor
Bozkırın ortasında şampiyon yarış atları yetiştiriliyor
Bozkırın ortasında şampiyon yarış atları yetiştiriliyor

Şampiyon, Yozgat, İzmir, Arap, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bozkırın ortasında şampiyon yarış atları yetiştiriliyor - Son Dakika Spor


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