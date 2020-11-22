Bozkırın ortasındaki "Balıklı Göl"de hazan güzelliği cezbediyor - Son Dakika

Bozkırın ortasındaki "Balıklı Göl"de hazan güzelliği cezbediyor

22.11.2020 11:03
Bozkırın ortasındaki

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki eşsiz manzarasıyla dikkati çeken Balıklı Göl, hazanın yeşil ve sarı tonlarıyla görenleri kendine hayran bırakıyor.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki eşsiz manzarasıyla dikkati çeken Balıklı Göl, hazanın yeşil ve sarı tonlarıyla görenleri kendine hayran bırakıyor.

İlçeye bağlı İnli köyünde bir vahayı andıran 5 bin metrekarelik Balıklı Göl, etrafındaki yürüyüş yollarına sıralanan salkım söğüt ağaçlarının sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini büyülüyor.

Hazan mevsiminde doğal güzellikleriyle fotoğraf tutkunlarını ağırlayan Balıklı Göl, gelin ve damatların düğün fotoğrafları için de dış çekim mekanı olarak da ilgi görüyor.

Restoranın bulunduğu iskelede ise yaşlı, genç ve çocuklar, gölün içerisindeki yüzlerce aynalı sazan balığını yem ve ekmekle besliyor.

Köy muhtarı Adnan Çelebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her mevsim ayrı güzellikleri olan Balıklı Göl'ün bu mevsimde sonbahar renkleriyle hayranlık uyandırdığını söyledi.

Balıklı Göl'ün güz aylarında da huzurun adresi olduğunu dile getiren Çelebi, şöyle konuştu:

"Burası aslında bozkırın ortasında bir cennet. Yapay gölümüz, etrafındaki salkım söğüt ağaçları ve içerisindeki binlerce aynalı sazan balığı ile dikkat çekiyor. Her mevsimin kendine has bir güzelliği vardır. Kışı, yazı ve baharları. Şu anda mevsim hazan olduğu için Balıklı Gölümüzde suyun maviliği ile ağaçlarının yeşil ve sarısıyla insanlara huzur veriyor. Buraya özellikle Afyonkarahisar, Kütahya ve Eskişehir başta olmak üzere çevre illerden çok sayıda ziyaretçi de geliyor. Yine son dönemlerde çok sayıda fotoğraf tutkunu da buraya geliyor. Misafirlerimiz buranın eşsiz manzaralarını fotoğraflamadan ayrılmıyor."

"Burası saklı bir cennet"

Fotoğraf tutkunu Mustafa Gökaydınoğlu, Balıklı Göl'deki sonbahar güzelliğini hem fotoğraf makinesi hem drone ile görüntülediğini anlattı.

Balıklı Göl'ün her mevsim farklı güzelliklere büründüğüne dikkati çeken Gökaydınoğlu, "Yeşilin artık sarıya dönüştüğü hazan aylarında harika manzara fotoğrafları ve videoları çekiyoruz. Burası yapay bir göl olmasına rağmen içerisinde yüzlerce balık ve ördeğin yaşadığı adeta saklı bir cennet. Sadece fotoğraf tutkunları değil, Balıklı Göl'e gelen herkes bu güzelliği fotoğraf makineleriyle ölümsüzleştiriyor. İnsanlar buradaki huzur veren ortamda hem stres atıyor hem de hoşça vakit geçiriyor." dedi.

Ziyaretçilerden Soner Çal da doğa ve bisiklet tutkunu olduğu için her mevsim ailesi ve arkadaşlarıyla Balıklı Göl'e geldiklerini, güz temalı çok sayıda fotoğraf çektiklerini ifade etti.

Balıklı Göl, Afyon, Hazan, Çay, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Bozkırın ortasındaki 'Balıklı Göl'de hazan güzelliği cezbediyor - Son Dakika


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