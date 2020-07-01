Bozkırın ortasındaki Balıklı Göl güzelliğiyle büyülüyor - Son Dakika

Bozkırın ortasındaki Balıklı Göl güzelliğiyle büyülüyor

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki eşsiz manzarasıyla dikkati çeken "Balıklı Göl" güzelliğiyle yöre halkının ilgi odağı oldu.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki eşsiz manzarasıyla dikkati çeken "Balıklı Göl" güzelliğiyle yöre halkının ilgi odağı oldu.

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İlçeye bağlı İnli köyündeki Selevir Barajı'ndan getirilen sular ile 2002'de oluşturulan 5 bin metrekarelik yapay göle, 30 bin aynalı sazan bırakıldı.

İl merkezine 45 kilometre uzaklıktaki etrafı söğüt ağaçları ile donatılarak, bozkırın ortasında küçük bir ormana dönüştürülen göl, yürüyüş yollarıyla da vatandaşların spor yapmasına olanak sağlıyor.

Gölde, işletmesi köy muhtarlığınca yapılan restorana gelen misafirler eşsiz manzara eşliğinde zaman geçiriyor.

Göl içerisinde en büyüğü 10 kilogram olan ve avlanması yasak aynalı sazanlar ziyaretçiler tarafından ekmek ve yem ile besleniyor. Bu sırada binlerce balığın ekmek ve yem kapma mücadelesi izleyenlerin ilgisini çekiyor.

Köy muhtarı Adnan Çelebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 yıldır Balıklı Göl'deki restoranın işletmesini, bölgenin koruma ve bakımını yaptığını dile getirdi.

Köylerinde in ve mağaraların çok olması nedeniyle buraya gelen turistlerin zaman geçirecekleri bir yer olan göl ve çevresinde stresten uzak kaldığını anlatan Çelebi, "Bu kadar kıraç bir bölgede yeşil ve doğal ortamda, Balıklı Göl ailelerin tercih ettiği bir mekandır. Cennetten bir köşe olan Balıklı Göl'de çoğunluğu aynalı sazanlardan oluşan balıklar mevcut. Aralarında 10 kilogram olanları var. Buraya gelen misafirlerimiz, eşsiz manzarasıyla burada yemek yer ve aileleriyle keyifli zaman geçirir." ifadelerini kullandı.

Balıkların yem kapma mücadelesi görülmeye değer

Çelebi, gölün sembolü aynalı sazanların avlanmasına kesinlikle izin verilmediğini belirterek, popülasyonunun sürekli arttığını anlattı.

Göldeki balıklara dokunulmadığını aktaran Çelebi, "Zamanında 30 bin yavru balık bırakıldı buraya. Daha sonraki yıllarda üremeler oldu. Gölümüzde 45-50 bin civarında balık olduğu tahmin ediliyor. Aynalı sazanları burada sadece seyrediyoruz. Müşterilerimiz özellikle sazanları yemlemeyi çok seviyor. İskele üzerine gelenler olunca da balıklar insanların önünde toplaşıyor. Kendilerine ekmek ve yem atıldığında beslenmek için hareketli bir mücadele içerisine giriyorlar. O an ise gerçekten görülmeye değer." diye konuştu.

"Stres atmak isteyen herkesi buraya davet ediyoruz"

Köy sakinlerinden Sefa Mutluay, gölün manzarasının insanların moral ve motivasyonunu artırdığının altını çizerek, "Stres atmak isteyen herkesi buraya davet ediyoruz. Burada bir bardak çay içmek veya yemek yemek çok keyifli. Güzel bir yer ve gezilip görülmesi gereken bir mekan." diye konuştu.

Kızıyla Şuhut ilçesinden mekana gelen İsmail Çelik ise göl manzarasını ailece çok beğendiklerini, stres atmak için sürekli buraya geldiklerini kaydederek, "Afyonkarahisar'ın gelip görülmesi gereken bir noktasının da Balıklı Göl olduğunu düşünüyorum." dedi.

Diyarbakırlı Levent Usta da göldeki aynı sazanların görsel şölenine hayran kaldığını belirterek herkesin bu manzarayı görmesini tavsiye etti.

Çelebi, Afyon, Çay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 11:11 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bozkırın ortasındaki Balıklı Göl güzelliğiyle büyülüyor - Son Dakika

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