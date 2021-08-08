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ŞANLIURFA - Bozkırın ortasındaki "sahil kenti" Halfeti'de ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

ŞANLIURFA - Bozkırın ortasındaki "sahil kenti" Halfeti'de ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

08.08.2021 11:05

Güneydoğu bozkırının ortasında olmasına rağmen Birecik Baraj Gölü sayesinde sahil kenti görünümüne sahip Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Güneydoğu bozkırının ortasında olmasına rağmen Birecik Baraj Gölü sayesinde sahil kenti görünümüne sahip Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Bir bölümü Fırat Nehri üzerine kurulan Birecik Barajı'nın suları altında kalan, sakin ve huzur veren özelliğiyle Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nin 2013 yılında "sakin şehir" ağına dahil ettiği Halfeti, görüntüsüyle herkesi büyülüyor.

Tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle Güneydoğu'nun "saklı cenneti" olarak da nitelendirilen ilçe, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Ziyaretçiler baraj gölünde gerçekleştirilen tekne turlarıyla, büyük bölümü sular altında kalan "batık kent"i, birçok medeniyete ev sahipliği yapan Rumkale ile su altında kalan caminin minaresini ve terk edilmiş eski yapıların bulunduğu Savaşan Mahallesi'ni görme fırsatı buluyor.

Geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle az sayıda turistin ziyaret ettiği ilçe, bu dönem özellikle kalabalık ortamlardan uzak, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen ziyaretçilerin akınına uğruyor.

Özellikle hafta sonları otel, tekne turları ve restoranlarda yer bulmanın neredeyse imkansız hale geldiği ilçede, oluşturulan yeni park alanına rağmen metrelerce uzayan araç kuyrukları dikkati çekiyor.

"Ziyaretçi sayımız hızla arttığını gördük"

Halfeti Kaymakamı Selami Korkutata, AA muhabirine, Halfeti'nin son 10 yılda bölgenin parlayan bir turizm destinasyonu olduğunu söyledi.

Halfeti'nin bölgeye düzenlenen turlar içerisinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Korkutata, "Salgın öncesi ziyaretçi sayımız 1 milyon kişiye ulaşmıştı. Salgın dolayısıyla son 2 yıldır ziyaretçi sayısında önemli bir düşüş oldu. Normalleşme adımlarıyla ziyaretçi sayımızın hızla arttığını gördük. Halfetimiz misafirlerimize en güzel şekilde ev sahipliği yapıyor. Hizmet kalitesini ve ziyaretçi sayısını günbegün artırmayı planlıyoruz." dedi.

Korkutata, Halfeti'nin ziyaretçiler için tarihi, doğası, endemik bitkileri ve çok fazla özelliğiyle gezilecek, görülecek önemli özelliklere sahip olduğunu vurguladı.

İlçenin Kurban Bayramı döneminde rekor düzeyde ziyaretçi ağırladığını anlatan Korkutata, "Bu dönemde yaklaşık 70 bin ziyaretçi ağırladık. Bu yoğunluğu Halfeti'nin bir anda kaldırması biraz zor oldu ama gelen vatandaşlarımız mutlu bir şekilde ayrıldı. Son dönemde yurt dışı kaynaklı turizm de canlandı. Bu canlanmadan Halfeti de nasibini güzel bir şekilde alıyor. İnşallah ileriye yönelik daha fazla turist ağırlayacağız." diye konuştu.

"Otelimizin doluluk oranı yüzde 85'lerde"

İlçedeki bir otelin müdürü Ercan Yılmaz da konaklama açısından güzel bir sezon geçirdiklerini belirtti.

Yoğunluğun kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Yılmaz, "Şu anda otelimizin doluluk oranı yüzde 85'lerde. Salgın başladığından beri en yoğun dönemi yaşıyoruz. Özellikle hafta sonları bu yoğunluk katlanıyor. İnşallah salgının sona ermesiyle daha yüksek doluluk oranlarına ulaşmayı bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Ziyaretçilerden Zeki Türkmen ise Halfeti'yi ilk kez gezme fırsatı bulduğunu ve çok beğendiğini söyledi.

Ailesiyle ilçeyi ziyaret ettiğini belirten Türkmen, "Buraya gelmeye değermiş. Keşke daha önce gelip, görseydim. Çevremdekilere de tavsiye edeceğim. Mutlaka burayı gelip görmeliler. Kızım yanımızda değil, onun da görmesi için bir daha gelmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

ŞANLIURFA - Bozkırın ortasındaki sahil kenti Halfeti'de ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor
ŞANLIURFA - Bozkırın ortasındaki sahil kenti Halfeti'de ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor
ŞANLIURFA - Bozkırın ortasındaki sahil kenti Halfeti'de ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor
ŞANLIURFA - Bozkırın ortasındaki sahil kenti Halfeti'de ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor
ŞANLIURFA - Bozkırın ortasındaki sahil kenti Halfeti'de ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor
ŞANLIURFA - Bozkırın ortasındaki sahil kenti Halfeti'de ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor
ŞANLIURFA - Bozkırın ortasındaki sahil kenti Halfeti'de ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor
ŞANLIURFA - Bozkırın ortasındaki sahil kenti Halfeti'de ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor
ŞANLIURFA - Bozkırın ortasındaki sahil kenti Halfeti'de ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

Güneydoğu, Hisarcık, Birecik, Halfeti, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat ŞANLIURFA - Bozkırın ortasındaki 'sahil kenti' Halfeti'de ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika


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