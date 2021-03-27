Son dakika haber... ŞANLIURFA - Bozkırın ortasındaki "sahil kenti" Halfeti'de su sporları yeniden canlanıyor - Son Dakika

Tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen su sporları yeniden yapılmaya başlandı.

Bir bölümü Fırat Nehri üzerine kurulan Birecik Barajı'nın suları altında kalan, sakin ve huzur veren özelliğiyle Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nin 2013 yılında "sakin şehir" ağına dahil ettiği Halfeti, tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle Güneydoğu'nun "saklı cenneti" olarak da nitelendiriliyor.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken ilçede, ziyaretçiler düzenlenen tekne turlarıyla büyük bölümü sular altında kalan batık kenti, birçok medeniyete ev sahipliği yapan Rumkale ile su altında kalan caminin minaresini ve terk edilmiş eski yapıların bulunduğu Savaşan Mahallesi'ni görme fırsatı buluyor.

Durgun su sporlarına elverişli olan ve dünya serbest dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen'in de yaklaşık 5 ay önce Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP) "Katı Atık Yönetimi Projesi" kapsamında dalış yaptığı ilçede, ziyaretçilerin alternatif aktiviteler yapması amacıyla kaymakamlık ve belediyenin girişimleriyle çalışmalar başlatıldı.

Bu kapsamda meraklıların dalış gerçekleştirdiği ilçede kano sporu yapılmasına da başlandı.

Kaymakam Selami Korkutata, AA muhabirine, Halfeti'nin bölgede bir inci gibi parladığını, doğasıyla herkesi etkilediğini söyledi.

Halfeti'nin bölgenin önemli turizm destinasyonlarından biri olduğunu vurgulayan Korkutata, "Geçen yıl salgın nedeniyle hareketliliğin azaldığı bir döneme girdik. Halfeti de bu salgından nasibini aldı maalesef. Ancak bu yıl baharla ilçemizde turizm sezonu başladı. Gerek doğa gerek kültürel yapısıyla Halfeti gerçekten insanları cezbediyor." dedi.

Su sporları turizme katkı sağlayacak

Korkutata, ilçeye gelen ziyaretçilerin yeni aktiviteler yapması için bazı spor dallarının federasyonlarıyla görüştüklerini belirtti.

Görüşmeler sonucunda ziyaretçilere yeni imkanlar sunabilecekleri alanlar kazandıracaklarını kaydeden Korkutata, şöyle devam etti:

"Kano sporuyla başlayalım dedik ve federasyonumuz da bu konuya yakından ilgi gösterdi. Bizim de burada araç gereç bakımından imkanlarımız mevcut. Sadece burada eksik olan bir ruh vardı. O ruhu da tamamlamış olduk insanların katılımıyla. Bunu daha profesyonel ve federasyonun katılımıyla ulusal çapta yapmak istiyoruz. Böylece inşallah daha da güzel imkanlarla ilçemizi bu spor konularında geliştirmiş ve turizme de önemli katkı sunmuş olacağız. Burası göl havzası olduğu için dalgadan etkilenmeyecek tüm su sporları için uygun. Bu yönüyle de güzel bir imkana sahibiz ve tüm sporlara açığız."

Salgın nedeniyle insanların uzun süreden beri evinde kalmak zorunda kaldığını, haliyle de sıkıldığını dile getiren Korkutata, herkesi ilçeye davet ederek, "Halfeti, herkesin kendisini rahatlatabileceği, gezebileceği açık alana sahip bir yer. Bunu bilmelerini isteriz. Buraya geldiklerinde gerçekten güzel birkaç gün geçirebileceklerini biliyoruz. Onların da gelip burayı görmelerini istiyoruz." diye konuştu.