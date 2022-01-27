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Bozkırın ortasındaki tarihi İstasyon'da kış güzelliği - Son Dakika

Bozkırın ortasındaki tarihi İstasyon'da kış güzelliği

27.01.2022 10:52

Bozkırın ortasındaki tarihi İstasyon'da kış güzelliğiKARS Kars'ta 'bozkırın ortasındaki vaha' olarak bilinen Benliahmet İstasyonu, beyazlar ortasında çam ağaçlarıyla görenleri büyülüyor.

Bozkırın ortasındaki tarihi İstasyon'da kış güzelliği

KARS Kars'ta 'bozkırın ortasındaki vaha' olarak bilinen Benliahmet İstasyonu, beyazlar ortasında çam ağaçlarıyla görenleri büyülüyor.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nda çalışanları tarafından 53 yıl önce çam fidanlarıyla yeşil görünüme kavuşturulan tarihi Benliahmet Tren İstasyonu, yaklaşık 20 bin çam ağacının bulunduğu karlı kaplı arazide yeşil koridor gibi yer alıyor.

İstasyonda görev yapanların sürdürdüğü çalışmayla 82 dönümlük araziye, 20 bine yakın çam fidanı dikilmesiyle birlikte korunarak, bugüne kadar getirilen çam ağaçları, her mevsim farklı güzellikler sunuyor.

Tren yolunun her iki tarafı, yeşillendirilirken istasyondaki çamlar, ray kenarlarına sıralı dikilmiş haliyle ilgi çekiyor. İstasyon, kış aylarında beyaza bürünen ovada kartpostal görüntüler ortaya çıkarıyor.

4 mevsim ayrı güzelliği bürünen tarihi benli Ahmet Tren İstasyonu beyazlar içerisinde havadan görüntülendi. Beyaz ile gökyüzünün mavisiyle bütünleşen çam ağaçları görsel şölen oluşturdu.

Bozkırın ortasındaki tarihi İstasyon'da kış güzelliği
Bozkırın ortasındaki tarihi İstasyon'da kış güzelliği
Bozkırın ortasındaki tarihi İstasyon'da kış güzelliği

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Türkiye Cumhuriyeti, Devlet Demiryolları, Tren, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bozkırın ortasındaki tarihi İstasyon'da kış güzelliği - Son Dakika


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