"Bozkırın plajları" deniz kıyılarını aratmıyor (2)

Türkiye'nin üç tarafındaki denizlere kıyısı olan kentlerin dışında Anadolu'nun ortasında bulunan şehirlerdeki göl ve akarsuların çevresindeki plajlar da görülmeye değer güzellikleriyle ilgi çekiyor.

Üç tarafı Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz ile çevrili Türkiye'nin sahilleri, turistleri cezbediyor. Sahil kentleri dışında Anadolu'nun ortasında yer alan "bozkır" şehirlerindeki göl ve akarsularda kendiliğinden oluşan kumsallar da ilgi görüyor.

Burdur, Isparta, Kırşehir, Konya ve Van gibi denizi olmayan kentlerin plajları, deniz kenarındakileri aratmıyor. Günübirlik ziyaretlerin yapıldığı bu plajların bazılarında bungalov evlerde barınma imkanı da sağlanıyor.

Futbol ve voleybol turnuvaları, yelken ve bot yarışları ile su kızağı, kano, su sporları ve eğlenceleri gibi etkinlikler düzenlenen plajlar, festivallere de ev sahipliği yapıyor.

"Türkiye'nin Maldivleri"nde 4 plaj

Burdur'un Yeşilova ilçesinde yer alan tektonik bir çukurda ve kapalı bir havzada bulunan Salda Gölü, Burdur merkeze 76, Denizli'ye 96, Antalya'ya 159 kilometre uzaklıkta konumlanıyor.

"Türkiye'nin Maldivleri" olarak nitelendirilen gölde bin 800 metre uzunluğundaki Beyaz Adalar, bin 72 metrelik Tabiat Parkı, bin 385 metrelik Doğanbaba plajlarının yanı sıra bin 46 metrelik Yeşilova Belediyesi Halk Plajı yer alıyor. Salda Gölü, yılda ortalama 700-800 bin ziyaretçiyi ağırlıyor.

Van Gölü kıyısında "mavi bayraklı" plaj

Edremit Plajı, İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Van'ın Edremit İlçe Belediyesince Van Gölü kıyısında geçen yıl açıldı.

İlçenin Çiçekli Mahallesi'nde kurulan plajda, vatandaşlar jet skiye binme, kano, şezlong, şemsiye, duş alma kabini ve yüzen platformu kullanma imkanı buluyor.

Gevaş Belediyesince sazlık olan ve vatandaşların çöplerini döktüğü atıl durumdaki alan, Gevaş Halk Plajı'na dönüştürüldü. Akdamar İskelesi yanındaki alanı sazlık ve çöplerden arındırarak 100 kamyon kum taşıyan belediye yetkilileri, ilçeye içinde plaj futbol ve voleybol sahaları, aile bölümleri, duş alma ve soyunma kabinleri gibi alanların olduğu halk plajını kazandırdı.

Yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda, 70 metre genişliğindeki halk plajında Türkiye Futbol Federasyonu ile belediyenin ortak düzenlediği Plaj Futbol Ligi Gevaş Etabı müsabakaları da yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Erciş Belediyesi de Van Gölü kıyısındaki atıl araziyi halk plajına dönüştürdü. Güvenliğin sağlandığı, vatandaşların rahatlıkla dinlenip yüzebileceği imkanların hazırlandığı plaj, ilçe halkının yanı sıra turistlerin de en çok tercih ettiği mekanlardan biri haline geldi.

Tuşba Belediyesinin bölgeye kazandırdığı Van Gölü kıyısındaki Mollakasım Halk Plajı, "Türkiye'de ilk kez denize kıyısı olmadığı halde mavi bayrak verilen" tesis özelliğini kazandı. Hafta boyunca her saat cankurtaran hizmeti, engelliler için sağladığı olanakları ve su sporu alanlarına sahip plaj ilgi görüyor.

Eğirdir'de bungalov evlerde barınma fırsatı

Isparta'nın Eğirdir Gölü'nün çevresinde de Altınkum ve Bedre plajları bulunuyor.

Tektonik ve karstik etkilerle oluşan tatlı su gölü olan Eğirdir'in çevresindeki iki plajda, plaj voleybolu ve plaj futbolu, motosiklet festivali ve triatlon yarışları gerçekleştiriliyor.

Plajlarda, çadır ve karavanlar için kamp alanlarıyla hizmet veriliyor. Ailelerin konaklayabileceği bungalov tarzı evlerin de bulunduğu plajlar, yılda ortalama 15-20 bin kişi tarafından ziyaret ediliyor.

"Bozkırın plajı" Savcılı

Kırşehir'in Kaman ilçesinde Hirfanlı Baraj Gölü kıyısındaki 3 kilometrelik Savcılı Plajı da ilgi görüyor.

Kaman Kaymakamlığı tarafından işletilen plajda, piknik alanları ile günlük ihtiyaçların karşılanabileceği mekanlar yer alıyor. "Bozkırın plajı" olarak bilinen Savcılı'ya yılda yaklaşık 30 bin araç giriş yapıyor.

Özellikle hafta sonları binlerce kişinin faydalandığı sahilde, yelken ve bot yarışları ile su kızağı etkinlikleri düzenleniyor.

En büyük üçüncü gölün kıyısında yüzme keyfi

Kapladığı alan bakımından Türkiye'nin üçüncü en büyük tatlı su gölü olan Konya'daki Beyşehir Gölü'nde 5 kilometrelik Karaburun Plajı, denizi andıran görüntüsüyle dikkati çekiyor.

Yer altından Manavgat Çayı ile Akdeniz'e ulaşan gölün havzası, Toroslar'dan akan yağmur suları ve akarsulardan ziyade yer altı su kaynaklarından besleniyor.

Gölde yüzme keyfi yaşamak ve serinlemek isteyenlerin adresi ise Karaburun Plajı oluyor. Yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki Karaburun Plajı, hem bölge halkını hem de yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.