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Bozkırın tarlalarında hasat zamanı

1 saat önce

Türkiye'nin önemli hububat ekim merkezlerinden Kırşehir'de arpa hasadı başladı.

Bozkırın tarlalarında hasat zamanı, System.String[]
Türkiye'nin önemli hububat ekim merkezlerinden Kırşehir'de arpa hasadı başladı.
Hirfanlı Baraj Gölü kıyısında bulunan merkez ve Kaman ilçesine bağlı düşük rakımlı köylerde başlayan hasat, son günlerdeki yağışlar nedeniyle aksayarak devam ediyor.
Kaman Ziraat Odası Başkanı Çetin Gökalp, AA muhabirine, Hirfanlı, Benzer, Toklumen ve Savcılı köylerinde arpa hasadının yapıldığını söyledi.
Bu sene çiçeklenme dönemindeki kuraklık ve yüksek sıcaklık nedeniyle arpa hasadının sıkıntılı başladığını ifade eden Gökalp, düşük rakımlı arazilerden yüksek kesimlere doğru hasadın yaklaşık 15 gün devam edeceğini belirtti.
Arpanın ardından buğday ve nohut hasadına geçileceğini aktaran Gökalp, "Göl kenarındaki köylerimizde çiftçilerimiz arpa hasadına başladı. Daha sonra hasat yüksek rakımlı köylere doğru devam edecek. Bu yıl, haziran ayındaki yağışlar hasadı olumsuz etkiliyor. Yağmur zamanında makineler durdurularak yağışın kesilmesi bekleniyor. Daha sonra hasada devam ediliyor." dedi.
Gökalp, bölgede, 330 bini kayıtlı 70 bini kayıtsız olmak üzere 400 bin dekar arazide arpa ekimi yapıldığını söyledi.
Benzer köyünden çiftçi Halit Alkan da bu yıl arpa ve buğdayın erken olgunlaşması nedeniyle hasadın erken başladığına dikkati çekti.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:07 Kaynak: AA
Türkiye, Kırşehir
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