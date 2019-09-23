Bozkırın Tezenesi Ertaş, Kırşehir'de türküleriyle anılacak

Halk ozanı Neşet Ertaş'ın ölüm yıl dönümü nedeniyle memleketi Kırşehir'de, 24-25 Eylül tarihlerinde Ertaş, türküleri ve hayatından kesitlerin anlatımlarıyla anılacak.



Halkın katılımının üst düzeyde olması beklenen etkinliklere Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, davette bulunarak devlet sanatçılığını reddederek halkın sanatçısı olan merhum Neşet Ertaş'ı yine halkının adına yakışır şekilde düzenlenecek etkinliklerle anılacağını söyledi. Ekicioğlu, Neşet Ertaş Altın Saz Kültür ve Sanat Festivali düzenlemeyi planladıklarını da belirtti.



Kırşehir'de merhum bozlak ustası Neşet Ertaş anısına düzenlenecek etkinliklerde Bağbaşı Mezarlığında dua edilip, Ahi Evran Külliyesinde mevlit okutulacak. Abdallar gurubunun vereceği konserlerin yanı sıra belediye mehter takımı Neşet Ertaş'a ait eserleri seslendirecek.



"Geleneği İçinde Neşet Ertaş ve Sanatı" konulu panelle Ertaş'ı yakından tanıyan dostları ve adına kitap yazan Bayram Bilge Tokel, Ertaş'ın telif haklarını organize eden müzik şirketi sahibi Hasan Saltuk, Anadolu Abdalları ile ilgili kitabı bulunan yazar Adnan Yılmaz, müzik araştırmacısı ve yazar Kubilay Dökmetaş, sanatçı yazar Ercan Kesal, müzikolog ve yazar Süleyman Şenel ile Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Erhan Yiğiner, sanatçının yaşamı, felsefesi ve hatıralarıyla ilgili bilgi verecek. Neşet Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş'ın da panelde babası ile anılarını anlatması bekleniyor. Muharrem Ertaş'ın Bağbaşı Mahallesi'ndeki evinin önünde 'Sazımın emaneti' adıyla düzenlenecek program da üzerinde etkinlik logosu bulunan temsili saz, Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesinde eğitim gören bir Abdal gencine emanet edilecek. Neşet Ertaş, 25 Eylül 2012'de İzmir'de vefat etmişti. - KIRŞEHİR