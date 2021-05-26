"Bozkırın Tezenesi Garip" eTwinning projesiyle Neşet Ertaş'ın hayatı ve türküleri anlatıldı - Son Dakika

Türkiye'den Almanya'ya öğrenci ve öğretmenlerin katıldığı "Bozkırın Tezenesi Garip" eTwinning projesiyle Neşet Ertaş'ın hayatı ve türküleri ele alındı.

Türkiye'den 10, Almanya'dan 2 öğretmenin yer aldığı eTwinning projesine katılan 136 öğrenci, bilişim ve internet teknolojilerini etkili şekilde kullanırken, "Bozkırın Tezenesi" halk ozanı Neşet Ertaş'ı ve onun türkülerini daha yakından tanıma fırsatı buldu.

Projenin Kırşehir ortağı Akçakent Şeyh Şamil Ortaokulu Türkçe öğretmeni Aysun Baran, AA muhabirine, "Bir Kırşehirli olarak Neşet Ertaş'ı ve onun türkülerini eTwinning platformuna taşımak, büyük ustayı genç nesillere anlatmak bizim için büyük bir gururdur." dedi.

Öte yandan proje kapsamında salgın nedeniyle geçen hafta çevrim içi "Neşet Ertaş Anma Gecesi" düzenlendi.

Anma gecesinde Neşet Ertaş'ın akrabası Burhan Ertaş, Neşet Ertaş ile olan anılarını anlattı.

Proje kurucuları Burdur Şehit Polis Mustafa Kılıç Ortaokulu müzik öğretmeni Ebru Bülbül, Bursa Karacabey Muhsin Özdamar Ortaokulu Türkçe öğretmeni Mustafa Derman ile katılımcı öğretmenler, proje kapsamında genç nesillere Neşet Ertaş'ı tanıtmaya, türkülerini dinletmeye çalıştıklarını ifade etti.

Etkinlikte Stuttgart Eğitim Ataşesi Öğretim Görevlisi Dr. Ümit Kaptı, Kırşehir İl Kültür Turizm Müdür Yardımcısı Eyüp Temur ve öğretmenler de konuştu.

Türkiye'den ve Almanya'dan öğrencilerle Neşet Ertaş'ın türkülerini birlikte söylediler. Neşet Ertaş hakkında öğrenciler tarafından yapılan röportajlar da gecede izletildi.

Projeye katılan öğretmen ve öğrenciler, Neşet Ertaş'ın türküsünü seslendirerek "Bozkırın Tezenesi Garip Neşet Ertaş İçin Söyle" klibi de hazırladı.