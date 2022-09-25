'BOZKIRIN TEZENESİ' MEZARI BAŞINDA ANILDI - Son Dakika
Üye Girişi

'BOZKIRIN TEZENESİ' MEZARI BAŞINDA ANILDI

25.09.2022 11:47

'BOZKIRIN Tezenesi' olarak bilinen Türk Halk Müziği'nin ünlü ozanı Neşet Ertaş, vefatının 10'uncu yıl dönümünde, memleketi Kırşehir'de mezarı başında anıldı.

'BOZKIRIN Tezenesi' olarak bilinen Türk Halk Müziği'nin ünlü ozanı Neşet Ertaş, vefatının 10'uncu yıl dönümünde, memleketi Kırşehir'de mezarı başında anıldı.

Neşet Ertaş'ı anma törenine Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Boztepe Belediye Başkanı Hüseyin Takan, Neşet Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş, kız kardeşi Nadiye Ertuğrul, torunu Kerem Ertaş ve çok sayıda yakını ve vatandaş katıldı. Ziyarette vatandaşlar Ertaş'ın kabrine çiçek bırakarak dua etti. DHA'ya açıklamalarda bulunan Neşet Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş, 'Bugün babamızın vefatının 10. yıldönümü. Bizim için acısı hala taze. Bütün sene boyunca onunla beraber yaşıyoruz. Yeniden hatırlıyoruz, yeniden yaralarımız deşeleniyor. Yaralarımız kabuk bağlamıyor. Sağ olsun sevenlerimiz, büyüklerimiz bütün ailemiz burada bizi yalnız bırakmıyorlar. Artık yaralarımızı deşenlere de büyüklerimizin lafıyla cahilin kusuruna bakılmaz deyip geçmeye çalışıyoruz. Gittikçe zorlaşsa da ailemizle ve sizlerle beraber karşı durmaya çalışıyoruz' dedi.

YORUMLAR
500
'Bozkırın tezenesi' Neşet Ertaş Kırşehir'deki mezarı başında anıldı 'Bozkırın tezenesi' Neşet Ertaş Kırşehir'deki mezarı başında anıldı PTT'den 'Neşet Ertaş' konulu anma pulu ve ilk gün zarfı PTT'den 'Neşet Ertaş' konulu anma pulu ve ilk gün zarfı
Kaynak: DHA

Selahattin Ekicioğlu, Neşet Ertaş, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'BOZKIRIN TEZENESİ' MEZARI BAŞINDA ANILDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:10 Dudak uçuklatan fiyat! Aronya meyvesi organik soluca ve yarasa gübresiyle yetiştiriliyor
11:45 Erdoğan Toprak: AK Parti iktidarı kendilerine oy vermeyenlerin ahiretlerinin yanacağını öne sürüp tehdit ediyor
11:29 Çorum'da şüpheli valiz alarmı! Sahibi koşarak geldi ve polislere olayın iç yüzünü anlattı
11:23 Survivor yüzüğü! Mert Öcal, Sude Burcu'ya evlilik teklifi etti, genç yarışmacı "evet" dedi
11:19 Adana'da çatı akması nedeniyle esnafa kılıçla saldırdılar! Yaralı esnaf, saldırganlardan birini tüfekle vurdu
10:48 Atina'dan tehlikeli provokasyon! Yunanistan'ın Adalar'a yaptığı yasa dışı zırhlı araç sevkiyatı İHA'larla görüntülendi
10:37 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Putin'in nükleer silahlarını kullanacağı durumu açıkladı
10:28 Adana'da husumetli olduğu arkadaşını vuran genç: Beni dövdüğü için sıktım
10:18 Elon Musk İran rejimine karşı! Protestocuların organize olması için Starlink uydusu ülkede aktifleştirildi
10:00 "Putin'in bu askerlerle vay haline" Rusya'da seferberlik ilanı sonrası orduya katılmak isteyen bir genç ayakta bile duramadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2022 12:15:47. #1.11#
SON DAKİKA: 'BOZKIRIN TEZENESİ' MEZARI BAŞINDA ANILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement