"Bozkırın Tezenesi" Neşet Ertaş Kırşehir'deki mezarı başında anıldı - Son Dakika

"Bozkırın Tezenesi" Neşet Ertaş Kırşehir'deki mezarı başında anıldı

"Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş, vefatının 8. yılında Kırşehir'deki mezarı başında törenle anıldı.

"Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş, vefatının 8. yılında Kırşehir'deki mezarı başında törenle anıldı.

Kent merkezindeki Bağbaşı Mezarlığı'nda düzenlenen törende, Ertaş'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi. Protokol üyeleri ve sevenleri, Neşet Ertaş'ın kabrine karanfil bıraktı.

Vali İbrahim Akın, törende yaptığı konuşmada, geçmişten bugüne kadar Abdallık ve bozlak kültürünün en önemli merkezlerinden birinin Kırşehir olduğunu anımsattı.

Mütevazı kişiliği, hayatı ve insan sevgisi, örnek yaşamıyla insanların gönlünde taht kuran Neşet Ertaş'ın unutulmayacağını vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Yüreğinde hissetmediği, yaşamadığı hiçbir duyguyu kaleme almamış, sazıyla söylememiş, dillendirmemiştir. Söylediği bozlakların, türkülerin, milletimizin gönlünde yer bulmasının sebebi budur aslında. Geçen yıl şehrimiz UNESCO tarafından müzik kategorisinde Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilip, müzik şehri olarak kabul edildi. Şüphesiz ki bunda Neşet Ertaş'ın, babası Muharrem Ertaş'ın ve diğer ozanlarımızın katkısı son derece büyüktür. Neşet Ertaş'ı mezarında saygıyla yad ettik, Allah rahmet eylesin."

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli de Neşet Ertaş'ın şehrin en önemli değerlerinden olduğunu belirterek, "Herkesi bozlaklarıyla ağlatan, oyun havalarıyla oynatan çok büyük bir ozanımızdır Neşet Ertaş. Biz de onun geleneğini yaşatmak adına elimizden gelen desteği vereceğiz." dedi.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu da Anadolu'nun sesini uluslararası boyuta Neşet Ertaş'ın taşıdığını, sazıyla, sözüyle, hoşgörüsüyle Abdallık geleneğinin temsilcisi olarak çok büyük eserler ürettiğini söyledi.

Törene katılanlar, aynı mezarlıkta bulunan Neşet Ertaş'ın babası, bozlak ustası Muharrem Ertaş ve kız kardeşi Ayşe Garip ile halk ozanı Çekiç Ali'nin kabirlerini de ziyaret ederek, dua okudu.

Türk Halk Müziği'ne dillerden düşmeyen eserler kazandıran ve İzmir'de 25 Eylül 2012'de hayatını kaybeden Neşet Ertaş'ın cenazesi, memleketi Kırşehir'de defnedilmişti.

Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş Kırşehir'deki mezarı başında anıldı
Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş Kırşehir'deki mezarı başında anıldı
Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş Kırşehir'deki mezarı başında anıldı
Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş Kırşehir'deki mezarı başında anıldı

Neşet Ertaş, Kırşehir, Bozlak, dua, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 12:31 - Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş Kırşehir'deki mezarı başında anıldı - Son Dakika

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