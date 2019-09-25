Son Dakika Haberleri: "Bozkırın tezenesi"nin "emaneti" gençlerde
Son Dakika Güncel Haber

"Bozkırın tezenesi"nin "emaneti" gençlerde

20 dakika önce

Halk ozanı Neşet Ertaş'ın yaşattığı "Abdal" kültürünü temsilen, Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesinde eğitim gören ve ozanın akrabası olan bir gence, bağlama emanet edildi.

Halk ozanı Neşet Ertaş'ın yaşattığı "Abdal" kültürünü temsilen, Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesinde eğitim gören ve ozanın akrabası olan bir gence, bağlama emanet edildi.

"Bozkırın tezenesi" olarak bilinen Ertaş, ölümünün 7. yılında Kırşehir'de farklı etkinliklerle anılıyor. Ozanın mezarı başındaki programın ardından "Sazımın Emaneti" etkinliği düzenlendi.

Neşet Ertaş'ın ustası ve babası Muharrem Ertaş'ın Bağbaşı Mahallesi'ndeki evinin önünde gerçekleştirilen programda, üzerinde etkinlik logosu bulunan, halk ozanının "temsili" bağlaması, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve "Bozkırın tezenesi"nin oğlu Hüseyin Ertaş tarafından, Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesinde eğitim gören Haydar Yasin Ertaş'a emanet edildi.

Halk ozanının akrabası olan Abdal genci Haydar Yasin Ertaş, programda yaptığı konuşmada, bu sazı kendisi ve arkadaşları adına almaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Neşet Ertaş'ın içinde yetiştikleri Abdal kültürünün en önemli temsilcilerinden birisi olduğunu vurgulayan Ertaş, "Onun sazının emanetini almak çok onur ve gurur verici. Bu emanete layık olmak ve geleceğe taşıyabilmek için çalışmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Emanetin hakkını sonuna kadar vermeye çalışacağız." dedi.

Hüseyin Ertaş da babasının gençlere çok önem verdiğini hatırlatarak, "Gelecek onlarda. Bu, arkadaşımızın şahsında bütün gençlere verilmiş sembolik bir hediyedir. Bu kültürü benimseyen bütün gençlere verilmiş bir hediyedir. Her ne iş yaparlarsa yapsınlar, işlerini aşk ile yapsınlar." diye konuştu.

Törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, sanatçılar Cengiz Özkan ve Ercan Kesal, Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencileri, Abdal geleneğinden gelen sanatçılar ve Neşet Ertaş'ın yakınları katıldı.

Ahi Evran Üniversitesi, Muharrem Ertaş, Neşet Ertaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: 31 Mart seçimlerinde usulsüzlük soruşturması: 41 kişi hakkında hapis istemiyle dava açıldı
İran'lı sahte polisler, saunanın içinde böyle yakalandı Ünlü anketçi Adil Gür'den ilginç iddia: Üçüncü bir ittifak çıkabilir Komedyen Şahan Gökbakar, hastanede sıra gecesi düzenlenmesine sitem etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 15:12:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Bozkırın tezenesi"nin "emaneti" gençlerde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]