Bozkırın yaban hayatı korunuyor - Son Dakika

Bozkırın yaban hayatı korunuyor

24.01.2021 08:57

Bozkırın yaban hayatı korunuyor Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı Kırıkkale'de yaban hayatını koruma altına almak ve çetin kış aylarında doğada açlık tehlikesiyle karşı karşıya gelen hayvanlar için mücadele veriliyor.

Bozkırın yaban hayatı korunuyor

Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de yaban hayatını koruma altına almak ve çetin kış aylarında doğada açlık tehlikesiyle karşı karşıya gelen hayvanlar için mücadele veriliyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğü ekipleri, doğada yaşayan yaban hayvanları için 7/24 çalışmalarını sürdürüyor. Av koruma memurlarının mesaisi sabahın erken saatlerinde başlıyor. Ekipler, kaçak avcılara karşı doğadaki kanatlı ve yaban hayvanları korumak için arazide denetim yapıyor. Kırıkkale'de, karacadan kekliğe yaban hayvan çeşitlerinin yoğun olduğu avlaklar bulunuyor.

Kış mevsimi dolayısıyla da aç kalma tehlikesiyle karşı karşıya gelen yaban hayvanları ve kanatlı hayvanlar için sulak alan çevrelerine, yol boylarına, ağaç diplerine ve fotokapan alanlarına yiyecek bırakıldı. Bu kış sezonunda kanatlı hayvanlar için doğaya 6 ton dene yem bırakılması hedefleniyor. Yaban hayvanlarını korumak ve popülasyonlarını takip etmek için dağlık ve kırsal alanlardaki 25 noktada fotokapan bulunuyor.

Doğaya yem bırakma çalışmalarının kış mevsimi boyunca süreceği belirtildi.

İHA muhabirine konuşan Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürü Bahadır Gürleyik, özellikle kar yağan bölgelerde yemleme çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

"6 bin kilogram yemle iştirak ediyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatları doğrultusunda yaban hayatı korumak için mücadele ettikleri ifade eden Gürleyik, "Sayın bakanımız Bekir Pakdemirli'nin talimatları doğrultusunda bu sene özellikle kar yağan bölgelerde yemleme çalışmaları yapıyoruz. Tüm Türkiye'de yapılan bu çalışmalara biz Kırıkkale olarak 6 bin kilogram yemle iştirak ediyoruz. Bu yemleri doğaya bırakıyoruz. Bunlar kanatlı hayvanlar kuş türleri için yapılan yemlemelerdir. Bunların sayısının çoğalmasını, kış şartlarından etkilenmemelerini kış şartlarında yem bulmakta zorlanan hayvanların yemlenmesini sağlamaktır" dedi.

"Olumsuzluklara izin vermiyoruz"

Gürleyik, "Bu hayvanların neslini devam ettirmemiz sayesinde doğadaki birçok denge korunmuş olacak. Bunların yem bulmakta sıkıntı çekeceklerini düşünerek karlı arazilerde özellikle yemleme çalışmaları yapıyoruz. Ekiplerimiz sahalarda sürekli kontrollerini yapıyor. Herhangi bir olumsuzluğa da izin vermiyoruz" ifadesini kullandı.

"Kaçak avcılık için dağda 7/24 bulunuyoruz"

Kaçak avcılığa karşı 7/24 arazide olduklarını belirten Gürleyik, "Bizim 4915 sayılı kara avcılığı kanunumuz var. Bu kanun kapsamında merkez av komisyonu toplanıyor. Bu komisyonda avlanacak türler ve sayılarla ilgili kararlar alınıyor. Bu kararların alınmasındaki maksat doğadaki yaban hayvanlarının neslinin geleceğe aktarılabilmesi, belirli sayılar, belirli türler belirlenir. Bu sayıların üzerinde avlanmak, belirlenen türlerden başka türleri avlamak yasaktır. Çünkü bu canlıların gelecek nesillere aktarılması gerekiyor. Dolayısıyla kaçak avcılık için biz 7/24 dağda bulunuyoruz. Yasaklanan usullere göre avlananlara cezai işlemler uyguluyoruz" diye konuştu.

Bozkırın yaban hayatı korunuyor
Bozkırın yaban hayatı korunuyor
Bozkırın yaban hayatı korunuyor
Bozkırın yaban hayatı korunuyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Bekir Pakdemirli, Kırıkkale, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bozkırın yaban hayatı korunuyor - Son Dakika


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