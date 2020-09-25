Bozkırlı çiftçiler seralarda incelemelerde bulundu - Son Dakika

Bozkır İlçe Tarım Müdürlüğü, ilçedeki çiftçiler için "KOP Destekliyor Bozkır Sera ile Hayat Buluyor Projesi" kapsamında Karaman'ın Sarıveliler ve Ermenek ilçelerine teknik gezi düzenledi.

Çiftçiler, Bozkır İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen teknik gezi sayesinde 1600-1800 rakımda yaz seracılığı çalışmalarını inceleme imkanı buldu.

Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halil Durmuş, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimizle gerçekleştirdiğimiz teknik gezide gördük ki desteklendiği zaman bizim insanımız dağların arasında taşı toprak yapıp çok güzel işler ortaya çıkarabiliyor. Yeter ki onlara inanan ve destekleyen KOP gibi kurumlarımız olsun.

Toroslar'da kalkınmaya öncülük eden kuruluşlardan olan KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına ve yetkililerine üreticilerim, kurumum ve şahsım adına teşekkürü bir borç bilirim."