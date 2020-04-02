Bozkırlı kadınlar, sağlık çalışanları için maske üretiyor - Son Dakika

Bozkır ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi (HEM) ve KOMEK'te eğitim gören kadınlar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele eden sağlık çalışanları için maske üretiyor.

Dikiş nakış kursu alan kadınları ziyaret eden Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, Bozkır KOMEK ve HEM tarafından başlatılan projeyi gönülden desteklediklerini belirtti.

Böylesine anlamlı bir projeyi hayata geçiren kadınlara teşekkür eden Saygı, belediye olarak projeye kumaş ve ip desteğinde bulunacağını dile getirerek, "İlçemiz her zaman olduğu gibi bugün de çok anlamlı dayanışma örneği gösteriyor. Kadınlarımız el ele vererek ilçemizin ve devlet hastanemizin maske ihtiyacını gideriyor. Tüm kadınlarımızı bu anlamlı hizmetlerinden tebrik ediyorum. Her zaman olduğu gibi yine böylesine anlamlı projeyi belediye olarak desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.