Son Dakika Haberleri: Bozkırlılar Vakfı 2 bin kişilik aşure dağıttı
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Bozkırlılar Vakfı 2 bin kişilik aşure dağıttı

1 saat önce

Bozkır ilçesinde, Bozkırlılar Vakfı üyeleri Anıt Meydanı'nda vatandaşlara aşure dağıttı.

Bozkırlılar Vakfı 2 bin kişilik aşure dağıttı, System.String[]

Bozkır ilçesinde, Bozkırlılar Vakfı üyeleri Anıt Meydanı'nda vatandaşlara aşure dağıttı.

Bozkırlılar Vakfı her yıl geleneksel olarak ilçede düzenlediği aşure etkinliğini bu senede 2 bin kişilik aşure ikramıyla sürdürdü.

Bozkır Anıt Meydanı'nda düzenlenen etkinlik, Bozkır İlçe Müftüsü Seyit Böğet'in aşure tenceresinin kapağının açılışında yaptığı bereket duasının ardından aşure gelen misafirlere dağıtıldı.

Bozkırlılar Vakfı Bozkır Şube Başkanı Mehmet Özakan burada yaptığı açıklamada, "İlçemiz Bozkır'da vakfımızın geleneksel olarak düzenlemiş olduğu aşure ikramı etkinliğimizi gerçekleştirdik. Vakfımız ilçemizde yıllardır adet olduğu üzere Bozkır Anıt Meydanı'nda aşure ikramını ilçe protokolümüzün ve halkımızın yoğun katılımıyla gerçekleştirdik. Vakıf olarak birlik, beraberlik ve paylaşmanın pekiştirildiği bu tarz etkinlikleri önemsiyoruz." dedi.

Etkinliğe Bozkır Kaymakamı Oltan Bayraktar, Bozkır Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Koyuncu, Bozkır İlçe Müftüsü Seyit Böğet, Bozkır Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Hasan Adıgüzel, Bozkır İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Gönüllüleri Derneği Başkanı Mehmet Görür, 2018 yılı yılın Ahisi Osman Kalay, ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bozkır Belediyesi, Oltan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:08 Kaynak: AA
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