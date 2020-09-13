Bozkurt'a çiçekle karşılama yapıldı - Son Dakika

AK Parti Kdz.Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte Subaşı'na ziyaret gerçekleştirdi.

Bozkurt, Yönetim kurulu Üyeleri, İl Genel Meclis Üyeleri Ormanlı Ormanlı Belde Teşkilatı Başkanı İsmail Üstün ile "Subaşı Bölgesi"nde gerçekleştirdiği ziyarette çiçekle karşılandı.

Bozkurt ve yönetimini ziyaretlerde çevre köy muhtarları eşlik ederken, tüm esnaflarla görüşmesinde samimi sohbetler ederek güzel anlar yaşadı.

Subaşı'nda esnaflar ve vatandaşlar, Bozkurt'un İlçe başkanlığına seçilmesine çok sevindiklerini ifade ederek bölgeye güzel hizmetler etmesi temennisinde bulundu.

Başkan Bozkurt, kendilerini en iyi şekilde karşılayan Subaşı halkına, bölge muhtarlarına, esnaflara teşekkür etti. Bozkurt konuşmasında, "Bugün Subaşı bölgemizin esnafı ve vatandaşlarımızla nezaket ziyaretinde bir araya geldik. Çok güzel bir ortam ile karşılaştık. Bölge esnafımızla, muhtarlarımız ile her fırsatta bir araya gelerek istek ve önerilerini almaya devam edeceğiz." dedi. - ZONGULDAK