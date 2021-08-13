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Bozkurt'a yerleşeli 20 gün olmuştu! Bulut ailesinin 5 yaşındaki oğulları Emre sele kapıldı - Son Dakika

Bozkurt'a yerleşeli 20 gün olmuştu! Bulut ailesinin 5 yaşındaki oğulları Emre sele kapıldı

13.08.2021 13:24

Kastamonu'ya tayini çıktığı için 20 gün önce Bozkurt ilçesine taşınan Özgür Bulut'un ailesi sel felaketinde kabusu yaşadı Taşkın sırasında evde bulunan Özgür Bulut'un eşi Ümmü Gülsüm, 3 çocuğu ve annesi eve giren sulara kapıldı. Aile fertleri kurtulurken 5 yaşındaki Emre kayboldu. Emre'den gelecek iyi bir haberi bekleyen anne, ''Oğlum elimden kaydı, kurtaramadım yavrumu'' sözleriyle feryat etti.

Tayini çıktığı için 20 gün önce Şanlıurfa'dan Bozkurt ilçesine taşınan polis memuru Özgür Bulut'un ailesiyle yaşadığı evi sel sebebiyle su bastı. Sel sırasında evde bulunan Özgür Bulut'un eşi Ümmü Gülsüm, 3 çocuğu ve annesi de eve birden gelen su ile neye uğradıklarını şaşırdı.

5 YAŞINDAKİ EMRE'Yİ KURTARAMADILAR

Su dolu evin içinde çocuklarını kurtarmaya çalışan Ümmü Gülsüm Bulut ise 2 çocuğunu sudan çıkarırken, 5 yaşındaki oğlu Kudret Emre Bulut'u çıkaramadı. Suyun içine dalan anne, buzdolabının kendisine çarpmasıyla Emre'yi kurtaramadı.

Kastamonu'ya taşınalı henüz 20 gün olmuştu! Sel sularına oğlunu kaptıran Bulut ailesinin acı bekleyişi sürüyor

''YAVRUM ELİMDEN KAYDI, DUA EDİN BULALIM''

Kaybolan Emre Bulut için arama çalışmaları başlatılırken, ailenin ise acı bekleyişi sürüyor. Ayakta durmakta bile zorlanan anne Bulut, "Camlar üzerimize patladı. Ağaçlar, araba, eşyalar devrildi. Buzdolabının bana çarpmasıyla yavrum elimden kaydı. Eşyaların altına kaldı. Kurtaramadım onu. Daldım daldım, yavrumu kurtaramadım. Dua edin yavrumu bulalım. Ölü ya da diri yavrumu istiyorum" dedi.

Kastamonu'ya taşınalı henüz 20 gün olmuştu! Sel sularına oğlunu kaptıran Bulut ailesinin acı bekleyişi sürüyor

TORUNUNDAN GELECEK GÜZEL HABERİ BEKLİYOR

Torunun kayıp ihbarını alır almaz Adıyaman'dan Kastamonu'ya gelen anneanne Zekiye Ekici ise kucağına aldığı diğer torunu ile sahilde Emre'den gelecek iyi bir haberi bekliyor. Sahilde ekiplerin arama çalışmalarını izleyen gözü yaşlı anneanne, "5 yaşındaki torunum yok. Sel sularına kapıldı. Damadım 20 gün önce Bozkurt'a göreve geldi. Ev kuruyorlardı. Yeni göreve gelmişti. Ben burada yoktum, biz gece geldik. Yaşadıkları binada su 4. kata kadar çıkmış. Odalar su dolmuş, kızım diğer torunumu çıkarmış, sonra kayınvalidesine vermiş. Sonra tekrar suya dalmış diğer torunumu çıkarmaya çalışmış ama buzdolabı üstüne devrilmiş. Bekliyorum, inşallah gelecek. Çıkarın onu. Bir umut belki biri bir şey söyler diye bekliyorum. 'Bulduk' derler diye bekliyorum. Hem de torunumla bekliyorum belki ağabeyinin kokusunu alır" ifadelerini kullandı.

Bozkurt'a yerleşeli 20 gün olmuştu! Bulut ailesinin 5 yaşındaki oğulları Emre sele kapıldı

Ümmü Gülsüm, Özgür Bulut, Kastamonu, Sel, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bozkurt'a yerleşeli 20 gün olmuştu! Bulut ailesinin 5 yaşındaki oğulları Emre sele kapıldı - Son Dakika


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