Bozkurt, Abana ve İnebolu ilçelerine doğal gaz verilmesi için çalışmalara başlandı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in direktifleri doğrultusunda Kastamonu'nun Bozkurt, Abana ve İnebolu ilçelerine doğal gaz verilmesi için çalışmalara başlandı.

Edinilen bilgilere göre, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da katılımı ile alt yapı yatırımlarının ele alındığı bir koordinasyon toplantısı düzenlendi. Toplantıda doğal gaz arzının bölgede yapılacak TOKİ konutlarının tesliminden önce sağlanması konusunda görüş birliğine varıldı. Bu kapsamda KARGAZ tarafından şehir içi imalat çalışmalarında tüm alt yapı kurumlarının koordinasyon halinde çalışmalarını yürütmesi sağlanacak. Bakan Dönmez, toplantı sonrası KARGAZ Genel Müdürü Kasım Kahraman ile selden etkilenen Bozkurt ilçesinde yapılan çalışmaları da yerinde inceledi.

Bakan Dönmez ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımızın Bozkurt'ta sözünü verdiği doğal gaz için ilk adımı attık. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ve KARGAZ'ın yetkilileriyle toplantı yapıp, sahada incelemelerde bulunduk" ifadelerine yer verdi. - ANKARA