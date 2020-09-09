Bozkurt Belediye Başkanı Çelik'in eşi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde Belediye Başkanı Birsen Çelik'in eşi Mustafa Çelik, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Geçen hafta Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan ve bu sabah hayatını kaybeden Mustafa Çelik'e bir süre önce akciğer kanseri teşhisi konduğu öğrenildi.

Çelik'in bugün ikindi namazının ardından Tutluca Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.