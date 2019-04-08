Son Dakika Haberleri: Bozkurt Belediye Başkanı Yanık Görevine Başladı

Bozkurt Belediye Başkanı Yanık Görevine Başladı

25 dakika önce

Kastamonu Bozkurt Belediye Başkanlığına seçilen Muammer Yanık görevine başladı.

Bozkurt Belediye Başkanı Yanık Görevine Başladı, System.String[]
Kastamonu Bozkurt Belediye Başkanlığına seçilen Muammer Yanık görevine başladı.


Yanık, göreve başlaması dolayısıyla belediye önünde düzenlenen törende, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Halkın iradesinin sandığa yansıdığını belirten Yanık, "Bugün Allah'ın izni ile mazbatamı alarak göreve başladım. Yeni bir dönem, yeni bir süreç başlıyor. Biz bu memlekete sevgi için geldik, gönüllere girmek için geldik. Hizmet ederek gönüllerde kalmaya geldik." dedi.

Verdiği sözleri tek tek yerine getireceğini vurgulayan Yanık, "Biz verdiğimiz sözleri tutacağız. Bugünden itibaren kolları sıvadık, inşallah bütün projelerimizi teker teker gerçekleştireceğiz. Kısa sürede değişikliği ilçemizde göreceksiniz. Belediye sizin kapınız, sizin emanetiniz, ben de sizlerin hizmetinizde olmak için seçildim. Bu görevi bana tevdi ettiniz hepinizden Allah razı olsun." diye konuştu.

Hemşehrilerinden yeni dönemde bir müfettiş gibi davranmasını isteyen Yanık, eksiği olduğu zaman bildirmelerini istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:00 Kaynak: AA

Muammer Yanık, Kastamonu Bozkurt, Güncel
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