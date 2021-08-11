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Bozkurt belediye başkanı Yanık'tan sel felaketi sonrası canlı yayında acı sözler: İlçenin yok oluşunu izliyoruz - Son Dakika

Bozkurt belediye başkanı Yanık'tan sel felaketi sonrası canlı yayında acı sözler: İlçenin yok oluşunu izliyoruz

11.08.2021 17:58

Yangınların söndürmesiyle yüzü gülen Türkiye, bu sefer de Kastamonu'dan gelen sel haberiyle yıkıldı. Sel felaketinin büyük yıkıma neden olduğu Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, katıldığı canlı yayında yürek parçalayan ifadeler kullandı. Yanık, "Herkes çaresiz, insanlar çaresiz. Olağanüstü bir durum var. İlçenin yok oluşunu izliyoruz" dedi. Yanık, ilçede en az 4 veya 5 can kaybı olduğunu belirtti.

Türkiye, Akdeniz ve Ege bölgesindeki orman yangınları nedeniyle büyük üzüntü yaşarken, bu sefer de Karadeniz bölgesinden gelen sel haberleri endişe yarattı. Şiddetli yağış nedeniyle Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi ve Sinop'ta büyük yıkım meydana geldi. Çok sayıda evin ve arabanın hasar gördüğü kentte zaman zaman insanların canı da tehlikeye girdi.

"İLÇEMİZİN YOK OLUŞUNU SEYREDİYORUZ"

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi Belediye Başkanı Muammer Yanık katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Yanık, kuvvetli yağışı 'Tarihte görülmemiş bir felaket' olarak tanımlarken "Çaresiz şekilde ilçemizin yok oluşunu seyrediyoruz" dedi.

"TARİHİMİZDE BÖYLE BİR FELAKET GÖRMEDİK"

Başkan Bozkurt'un açıklamalarının devamı şu şekilde:

Dünden itibaren yağışlar başlamıştı, öğleden itibaren şiddetli bir şekilde vurdu. 5 saattir kesintisiz devam etmekte, ilçemiz tarihinde böyle bir felaket görmedi. Şiddetli bir şekilde devam ediyor. Çaresiz şekilde ilçemizin yok oluşunu seyrediyoruz.

Bozkurt belediye başkanı Yanık'tan sel felaketi sonrası canlı yayında acı sözler: İlçenin yok oluşunu izliyoruz

"DENİZLE NEREDEYSE BİRLEŞTİ"

Şu an iş makineleriyle herhangi bir şey yapma şansı sıfır. Denizle neredeyse birleşti, ilçemizden geçen bir ırmak var. Bazı çatılarda vatandaşlarımız var. Öğleden itibaren helikopterimiz yola çıktı ama görüş açısı çok kısıtlı. Helikopter harici o vatandaşlarımızı o çatılardan almamız mümkün değil. Tarihte görülmemiş bir felaket var burada.

"CAN KAYIPLARIMIZ VAR"

4 - 5 can kaybımız olduğu kesin. Şu an yağış şiddetli bir şekilde devam ediyor. Bu felaketi kelimelerle anlatmak mümkün değil. Bir barajın patladığını düşünün ve 5 saattir bu şekilde Bozkurt ilçesi. Herkes çaresiz, insanlar çaresiz. Olağanüstü bir durum var.

Bozkurt belediye başkanı Yanık'tan sel felaketi sonrası canlı yayında acı sözler: İlçenin yok oluşunu izliyoruz
Selin yıkıp geçtiği Bozkurt'un belediye başkanı Yanık: İlçenin yok oluşunu izliyoruz
Selin yıkıp geçtiği Bozkurt'un belediye başkanı Yanık: İlçenin yok oluşunu izliyoruz
Selin yıkıp geçtiği Bozkurt'un belediye başkanı Yanık: İlçenin yok oluşunu izliyoruz
Selin yıkıp geçtiği Bozkurt'un belediye başkanı Yanık: İlçenin yok oluşunu izliyoruz
Bozkurt belediye başkanı Yanık'tan sel felaketi sonrası canlı yayında acı sözler: İlçenin yok oluşunu izliyoruz

Muammer Yanık, Kastamonu, Türkiye, Sel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bozkurt belediye başkanı Yanık'tan sel felaketi sonrası canlı yayında acı sözler: İlçenin yok oluşunu izliyoruz - Son Dakika


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