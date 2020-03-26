Bozkurt Belediyesi ilçe pazarında maske ve eldiven dağıttı - Son Dakika

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Bozkurt Belediyesi ilçe pazarında maske ve eldiven dağıttı
6 saat önce
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde belediye ekipleri tarafından pazardaki esnafa maske ve eldiven dağıtıldı.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde belediye ekipleri tarafından pazardaki esnafa maske ve eldiven dağıtıldı.
Bozkurt Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçedeki perşembe pazarında, koronavirüs tedbirleri kapsamında eldiven ve maske dağıtarak pazarcıları sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda uyardı.
Pazardaki esnafla tek tek görüşen zabıta amiri Basri Aslan, "Pazarımızda sebze ve meyvelerin seçilerek alınması yasaklandı. Esnaflarımızdan ve vatandaşlarımızdan aralarındaki sosyal mesafenin korunmasını istedik. Vatandaşlarımızla ve esnaflarımızla durumu anlatarak satıcılarımıza eldiven ve maske dağıttık." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 12:48 Kaynak: AA
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