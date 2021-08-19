Bozkurt Belediyesinden duygulandıran paylaşım - Son Dakika

Bozkurt Belediyesi sosyal medya hesabından, ilçenin selden önceki ve sel sırasındaki görüntülerinin yer aldığı bir klip paylaştı.

Tatil yolculuğu facia ile sonuçlandı! Anne ve 2 kızı trafik kazasında hayatını kaybetti

Son Dakika! Son bir hafta içerisinde vaka sayısı en çok artan illerimiz; Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan oldu